Publisher Nacon und Entwickler Cyanide Studio haben Warhammer Blood Bowl angekündigt. Das neue Spiel adaptiert erneut den brutalen Fantasy-Sport aus dem Blood Bowl-Universum. Besitzer von Blood Bowl 3 erhalten den Titel kostenlos, wenn er im Frühjahr 2026 erscheint.

Neue Fraktionen und aktualisierte Regeln

Das Spiel basiert auf den neuesten offiziellen Regeln des Tabletop-Spiels und erweitert das bekannte Gameplay um neue Inhalte. Zwei neue spielbare Fraktionen wurden bereits bestätigt:

Tomb Kings

Bretonnians

Insgesamt sollen zum Start 26 Fraktionen zur Auswahl stehen.

Weiterentwicklung des Vorgängers

Warhammer Blood Bowl baut auf den Grundlagen von Blood Bowl 3 auf und wird von den Entwicklern als natürlicher Nachfolger des Vorgängers beschrieben. Neben überarbeiteten Teams und aktualisierten Regeln wird das Spiel auch neue Wettbewerbe, Tutorials und zusätzliche Spielmodi bieten.

Ein Highlight ist der neue Rumble-Modus, der eine schnellere und intensivere Variante des klassischen taktischen Spiels darstellt. Dieser Modus kann bereits in einer Steam-Demo vom 18. bis 25. März ausprobiert werden.

Saison-System und Weltmeisterschaft

Nach dem Launch soll Warhammer Blood Bowl durch ein Season-System weiter wachsen. Wettbewerbe und Ranglisten führen schließlich zu einer jährlich stattfindenden World Championship, welche dann innerhalb der Community ausgetragen werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

Warhammer Blood Bowl erscheint im Frühjahr 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.