Warhammer 40,000: Speed Freeks kommt auf PS5 und Xbox Series

Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element haben bestätigt, dass Warhammer 40,000: Speed Freeks noch in diesem Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Das Spiel setzt auf chaotische Multiplayer-Rennen mit Ork-Fahrzeugen im Universum von Warhammer 40,000.

Warhammer Ork-Chaos auf Rädern

Nach seinem Debüt auf dem PC bringt Speed Freeks seine Mischung aus Rennspiel und Vehicular Combat nun auch auf Konsolen. Spieler steuern dabei verschiedene Ork-Fahrzeuge und liefern sich explosive Gefechte auf rasanten Strecken. Die Konsolenversion enthält sämtliche Inhalte, die bislang für die PC-Version erschienen sind. Dazu gehören Maps, Waffen, Anpassungsoptionen sowie die sogenannten WAAAGH! Paths, über die zusätzliche Belohnungen freigeschaltet werden können. Zu den spielbaren Vehikeln zählen unter anderem Ork-Buggys und die fliegenden Deffkoptas.

Mehrere Spielmodi und Level-Editor

Speed Freeks bietet verschiedene Spielmodi, darunter Deff Rally, Kill Convoy und Custom Rally, die unterschiedliche Renn- und Kampfvarianten kombinieren. Zusätzlich gibt es einen umfangreichen Creation Mode, mit dem Spieler eigene Strecken und Level erstellen können. Diese lassen sich sogar gemeinsam mit Freunden in Echtzeit im Koop-Modus bauen. Auch plattformübergreifender Multiplayer wird unterstützt. Spieler auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S können somit gemeinsam in die chaotischen Ork-Schlachten einsteigen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für die Konsolenfassung wurde bislang noch nicht genannt