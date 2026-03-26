The Bus Release: Berlin-Bussimulation jetzt für PC, PS5 & Xbox verfügbar

Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit ist es soweit: The Bus erscheint heute offiziell für PC sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die detailreiche Stadtsimulation von TML-Studios und Aerosoft verlässt damit die Early-Access-Phase und bietet nun das vollständige Spielerlebnis plattformübergreifend an.

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Berlin in beeindruckender Detailtiefe

Die größte Stärke von The Bus liegt in seiner realistischen Darstellung der deutschen Hauptstadt.

Basierend auf einer originalgetreuen 1:1-Nachbildung realer Strecken wird Berlin mit KI-Verkehr und authentischem Fahrgastverhalten zum Leben erweckt. Spieler steuern offiziell lizenzierte Busse, die in Zusammenarbeit mit der BVG entstanden sind, und fahren auf bekannten Linien quer durch die Stadt, etwa vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor.

Dynamischer Verkehr, wechselnde Wetterbedingungen sowie Tages- und Jahreszeiten sorgen dabei für ein stets abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Von Early Access zur Vollversion

Seit dem Start im Early Access auf Steam wurde The Bus kontinuierlich weiterentwickelt. Die Vollversion stellt nun die bislang umfangreichste und technisch ausgereifteste Version dar.

Neben neuen Gameplay-Systemen wurde auch die Stadt weiter belebt, die Fahrzeugsteuerung verbessert und zahlreiche Optimierungen vorgenommen, um die Simulation noch realistischer wirken zu lassen.

Umfangreiche Features zum Launch

Zum Release bietet die Simulation eine Vielzahl an Inhalten und Möglichkeiten:

Authentische 1:1-Karte Berlins mit realen Straßen und Sehenswürdigkeiten

Dynamische Umwelt mit Wetter, Tageszeiten und Jahreszeiten

Wirtschaftsmodus zum Aufbau eines eigenen Busunternehmens

Erweiterte Simulation mit mehr Linien, Fahrzeugen und lebendigerer Stadt

Besonders die erweiterten Systeme sorgen für mehr Realismus: KI-gesteuerte Busse, stehende Fahrgäste sowie neue NPC-Modelle lassen das Stadtleben noch glaubwürdiger erscheinen.

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Technische Verbesserungen und neue Inhalte

Die Vollversion bringt zahlreiche Neuerungen mit sich, die auf dem Feedback der Community basieren:

Neue Spielmodi wie Einzelspieler-Wirtschaftsmodus und Multiplayer (PC)

Zusätzliche Buslinien, darunter 100, 200 und 300

Neue Fahrzeuge wie der VDL Citea LLE und der MAN Lion’s City DD

Vollständige Controller- sowie verbesserte Lenkrad-Unterstützung

Überarbeitete Wetter- und Lichteffekte

Realistisches Druckluftsystem

Verbesserungen bei Physik, UI und Audio

Wichtig: Der Multiplayer-Modus sowie Modding-Funktionen bleiben der PC-Version vorbehalten.

Ab sofort erhältlich

The Bus ist ab sofort auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Zusätzlich ist auch eine physische Edition für die PlayStation 5 erschienen.