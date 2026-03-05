Sword Art Online: Echoes of Aincrad bringt die Death-Game-Story zurück

Die Sword-Art-Online-Reihe kehrt mit einem neuen Spiel auf die aktuelle Konsolengeneration zurück. Publisher Bandai Namco Entertainment hat bestätigt, dass Sword Art Online: Echoes of Aincrad im Sommer 2026 für PlayStation 5 erscheinen soll. Das Action-RPG greift die ursprüngliche Geschichte der Serie auf und konzentriert sich auf das berüchtigte VRMMO Aincrad, in dem der Tod im Spiel auch den Tod in der realen Welt bedeutet.

Eigener Charakter statt Kirito

Eine der größten Änderungen: Spieler übernehmen nicht die Rolle von Kirito. Stattdessen erstellen sie ihren eigenen Charakter, inklusive Aussehen und Kampfstil. Im Verlauf des Spiels lassen sich neue Fähigkeiten und Perks freischalten, wodurch sich der persönliche Spielstil immer weiter entwickeln kann. Je nach Waffenart kann sich auch der Kampfansatz deutlich verändern.

Das Kampfsystem setzt stark auf Timing und Gegenangriffe. Laut den Entwicklern stehen mehrere Kontermechaniken zur Verfügung, mit denen Spieler auf gegnerische Angriffe reagieren müssen. Der Kampf wirkt dadurch langsamer und taktischer als in früheren SAO-Spielen, auch wenn weiterhin ein actionorientierter Ansatz verfolgt wird.

Begleiter spielen wichtige Rolle

Spieler müssen den gefährlichen Dungeon von Aincrad nicht allein erkunden. Das Spiel bietet über zehn NPC-Begleiter, die jeweils eigene Fähigkeiten besitzen. Diese können im Kampf taktisch eingesetzt werden. Nach erfolgreichen Paraden greifen Partner beispielsweise automatisch mit starken Kombos an. Außerdem lassen sich Befehle geben, ob sie eher defensiv agieren oder offensiv angreifen sollen.

Echoes of Aincrad setzt auf große, offene Areale mit optionalen Bossen, versteckten Gegenständen und seltenem Loot. Spieler müssen die Karte zunächst selbst erkunden und sogenannte sichere Zonen entdecken, um neue Bereiche sichtbar zu machen. Besiegte Gegner und Bosse hinterlassen reichlich Ausrüstung und Materialien, mit denen Waffen verbessert oder neue Ausrüstung hergestellt werden können.

Einzelspieler-Abenteuer

Aktuell ist lediglich eine Singleplayer-Kampagne bestätigt. Hinweise auf einen Koop-Modus gibt es bislang nicht. Mit seinem Fokus auf intensivere Kämpfe, Charakteranpassung und eine Rückkehr zur ursprünglichen Death-Game-Story soll Echoes of Aincrad der Reihe einen frischen Ansatz verleihen.