Stupid Never Dies zeigt neues, verrücktes Action-Gameplay

Das ungewöhnliche Action-RPG Stupid Never Dies hat einen neuen Gameplay-Trailer erhalten. Das Spiel wurde ursprünglich bei den The Game Awards 2025 vorgestellt und sorgt seitdem mit seinem ungewöhnlichen Stil für Diskussionen. Entwickelt wird der Titel vom Studio GPTRACK50 unter der Leitung von Hiroyuki Kobayashi, der zuvor unter anderem bei Capcom tätig war.

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Zombie-Action mit verrückter Story

Im Spiel übernehmen Spieler die Rolle eines Zombies, der versucht, seine eingefrorene Freundin wieder zum Leben zu erwecken. Auf dem Weg dorthin kämpfen sie sich durch Horden von Gegnern und nutzen dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten. Das Gameplay setzt stark auf schnelle Kämpfe und spektakuläre Massenschlachten, die teilweise an das Musou-Genre erinnern.

Der neue Trailer zeigt ein farbenfrohes Pop-Punk-Design, rasantes Gameplay und ein bewusst überdrehtes Konzept. Gerade dieser Mix dürfte dafür sorgen, dass das Spiel sowohl begeisterte Fans als auch skeptische Stimmen findet. Optisch erinnert der Titel teilweise an die exzentrischen Projekte von Entwicklern wie Goichi Suda, besser bekannt als Suda51.

Release von Stupid Never Dies noch 2026 geplant

Ein genaues Erscheinungsdatum steht derzeit noch aus. Fest steht jedoch, dass Stupid Never Dies noch 2026 erscheinen soll.