Auf einen Blick: Sony rollt ab heute das Systemsoftware-Update 7.0.0 für die PlayStation Portal aus. Das Highlight: ein neuer 1080p High-Quality-Modus mit deutlich höherer Bitrate, der Kompressionsartefakte beim Remote Play und Cloud-Streaming spürbar reduziert.

Die PlayStation Portal bekommt ihr bislang größtes Software-Update. Mit Version 7.0.0 führt Sony einen überarbeiteten 1080p-Modus ein, der das Bild beim Streaming erheblich verbessert. Bisher war die Bitrate auf rund 12 Mbit/s limitiert, was bei schnellen Kamerabewegungen zu störenden Kompressionsartefakten führte. Der neue High-Quality-Modus hebt diese Begrenzung auf und liefert ein deutlich schärferes, klareres Bild. Das Update steht ab dem 18. März 2026 weltweit zum Download bereit.

Was bringt der neue 1080p High-Quality-Modus?

Der bisherige Standard-1080p-Modus der PlayStation Portal hatte ein Problem: Die festgelegte Bitrate von etwa 12 Mbit/s reichte nicht aus, um schnelle Spielszenen sauber darzustellen. Besonders bei Titeln mit viel Bewegung wie Action-Games oder Rennspielen zeigten sich Unschärfen und Kompressionsartefakte. Genau diesen Kritikpunkt adressiert Sony nun mit dem neuen Modus, der eine deutlich höhere Bitrate nutzt und so für bessere visuelle Wiedergabetreue sorgt.

Die Funktion lässt sich sowohl beim Remote Play von der eigenen PS5 als auch beim Cloud-Streaming über PlayStation Plus Premium aktivieren. Für ein optimales Erlebnis bei 1080p und 60 FPS empfiehlt Sony eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 13 Mbit/s, idealerweise 15 Mbit/s über WLAN.

So aktiviert ihr den neuen Modus

Der 1080p High-Quality-Modus wird über das Schnellmenü der PlayStation Portal eingeschaltet. Unter dem Punkt „Maximale Auflösung“ findet sich die neue Option „1080p Hohe Qualität“. Wichtig: Nach der Auswahl muss die laufende Streaming-Session neu gestartet werden, damit die höhere Bitrate greift.

Weitere Verbesserungen in Update 7.0.0

Neben dem verbesserten Bildmodus bringt das Update eine Reihe praktischer Neuerungen. Die Ersteinrichtung wird durch einen QR-Code-Login vereinfacht. Statt das PlayStation-Passwort umständlich über den Touchscreen einzutippen, scannt man einfach einen QR-Code mit dem Smartphone und ist eingeloggt.

Auch das Cloud-Streaming erhält gezielte Verbesserungen:

Spiel-Bundles: Bei Paketen mit mehreren Titeln lässt sich jetzt gezielt auswählen, welches Spiel gestreamt werden soll.

Bei Paketen mit mehreren Titeln lässt sich jetzt gezielt auswählen, welches Spiel gestreamt werden soll. Spieleinladungen: Eingehende Einladungen werden während des Streamens deutlich auf dem Bildschirm angezeigt.

Eingehende Einladungen werden während des Streamens deutlich auf dem Bildschirm angezeigt. Trophäen: Freigeschaltete Erfolge zeigen nun den Trophäennamen und das zugehörige Icon. Bei Platin-Trophäen wird die bekannte PlayStation-Animation abgespielt.

Freigeschaltete Erfolge zeigen nun den Trophäennamen und das zugehörige Icon. Bei Platin-Trophäen wird die bekannte PlayStation-Animation abgespielt. Suche: Die Bildschirmtastatur öffnet sich ab sofort automatisch beim Aufrufen der Suchfunktion.

Zusätzlich hat Sony Tipps zur Fehlersuche direkt im Schnellmenü integriert, um bei Verbindungsproblemen schneller helfen zu können. Das Update enthält außerdem allgemeine Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.

Cloud-Streaming wird immer beliebter

Dass Sony beim Cloud-Streaming so stark nachlegt, kommt nicht von ungefähr. Die Nutzung der Funktion ist regelrecht explodiert: Im Januar 2026 stieg die Zahl der monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer im Vergleich zum Vorjahr um 162 Prozent. Mittlerweile sind über 50 Prozent aller PlayStation-Portal-Besitzer aktive PlayStation Plus Premium-Abonnenten. Der Katalog umfasst derzeit mehr als 120 PS5-Spiele, darunter Blockbuster wie Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart.

Community feiert das Update

In der Community und bei Content-Creatorn wird das Update als Meilenstein gefeiert. Die nicht einstellbare Bitrate war der meistgenannte Kritikpunkt seit dem Launch des Geräts. Mit der Lösung dieses Problems fühle sich die PlayStation Portal in Kombination mit einer PS5 Pro laut Experten fast wie eine „PlayStation Portal Pro“ an. Einige Stimmen spekulieren bereits über eine mögliche Hardware-Revision mit OLED-Display, die Sony möglicherweise noch in diesem Jahr vorstellen könnte.

Für wen lohnt sich die PlayStation Portal?

Die PlayStation Portal ist für rund 220 Euro erhältlich und hat sich mit über zwei Millionen verkauften Einheiten allein in den USA zum meistverkauften PS5-Zubehör entwickelt. Mit dem neuen 1080p High-Quality-Modus wird das Gerät für alle interessant, die ihre PS5-Spiele regelmäßig im Haushalt streamen oder unterwegs per Cloud-Streaming spielen wollen. Wer bisher mit der Bildqualität gehadert hat, sollte dem Portal nach diesem Update eine zweite Chance geben.