Permafrost: Neues Video zeigt tödliches Wetter & Survival-Gameplay

Mit Permafrost kündigt sich ein frostiges Survival-Abenteuer an, das Spieler in eine erbarmungslose Open World schickt. Entwickelt von SpaceRocket Games und veröffentlicht von Toplitz Productions, erscheint die Survival-Sandbox im Laufe des Jahres, und verspricht eine ebenso beeindruckende wie lebensfeindliche Spielwelt.

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Die Handlung führt in eine postapokalyptische Zukunft, in der eine Katastrophe – ausgelöst durch die Zerschmetterung des Mondes, die Erde in ein gefrorenes Ödland verwandelt hat. Unter Schnee und Eis verborgen, wartet eine verlassene Welt darauf, erkundet zu werden. Doch die größte Bedrohung ist nicht nur die Kälte selbst, sondern die Natur in ihrer unberechenbaren Härte.

Ein neu veröffentlichtes Video gewährt nun tiefere Einblicke in die Spielmechaniken und die visuelle Vielfalt von Permafrost. Spieler durchqueren dichte, verschneite Wälder, kämpfen sich durch gnadenlose Schneestürme in weiten Steppen und erkunden verlassene Städte, deren rostige Stahlgerippe an den Untergang der Zivilisation erinnern.

Besonders im Fokus steht das dynamische Wettersystem, das weit mehr als nur atmosphärische Kulisse ist. Wetterbedingungen beeinflussen direkt das Überleben und können schnell zur tödlichen Gefahr werden. Wer die Zeichen eines herannahenden Sturms ignoriert, riskiert sein Leben. Gleichzeitig belohnt das Spiel aufmerksame Beobachtung: Frühzeitiges Erkennen von Wetterumschwüngen ermöglicht es, Schutz zu suchen oder improvisierte Unterkünfte zu errichten.

Ob allein oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern, Permafrost setzt auf strategisches Denken und Anpassungsfähigkeit. Nicht nur die richtige Ausrüstung entscheidet über das Überleben, sondern auch das Verständnis für die Umwelt und ihre Veränderungen.

Mit seinem Fokus auf realistische Überlebensmechaniken und eine atmosphärisch dichte Spielwelt könnte Permafrost zu einem der spannendsten Survival-Titel des Jahres werden.