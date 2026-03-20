Modellautos im Maßstab 1:64 kennen viele noch aus der Kindheit. Hot Wheels, Matchbox und Co. haben längst eine riesige Sammler-Community aufgebaut. Was bisher fehlte: eine würdige Präsentationslösung, die mehr kann als nur Vitrine. Das Hongkonger Start-up Fun-Tech-Lab will genau diese Lücke schließen und hat mit dem Parksible die nach eigenen Angaben weltweit erste smarte Garage für Diecast-Modellautos vorgestellt.

Der Parksible Parking Tower im Einsatz: Per App lassen sich alle Stellplätze verwalten und Klimadaten überwachen. (Bild: Fun-Tech-Lab)

Automatisiertes Parken per Knopfdruck

Der Parksible funktioniert als vertikaler Parking Tower für den Schreibtisch. Per One-Touch-Automatisierung werden die Modellautos mechanisch auf und ab bewegt und an ihren vorgesehenen Stellplätzen positioniert. Das Prinzip: Modell einsetzen, Knopf drücken, fertig. Die Garage erledigt den Rest.

Über die zugehörige App lassen sich alle Autos scannen, digital erfassen und gezielt Stellplätzen zuweisen. Das Ganze funktioniert nach dem Motto „Tap. Park. Display.“ Wichtig für Sammler: Der Tower lässt sich auch komplett offline und manuell steuern. Eine Internetverbindung ist nicht zwingend erforderlich.

Parksible PRO mit automatischer Erkennung

Neben dem Basismodell gibt es die erweiterte Version Parksible PRO. Der entscheidende Unterschied: Die PRO-Variante verfügt über eine automatische Smart Recognition. Jedes eintreffende Modell wird sofort erkannt und registriert, die physische Anzeige synchronisiert sich in Echtzeit mit der App. Zusätzlich bietet die PRO-Version eine virtuelle Garage mit 360°-Ansicht aller Modelle in der App.

Beim Basismodell müssen die Autos hingegen manuell über die App gescannt und zugewiesen werden.

Die virtuelle Garage der PRO-Version zeigt jedes Modell als 3D-Ansicht in der App. (Bild: Fun-Tech-Lab)

Schutz für die Sammlung

Der Parksible ist nicht nur Präsentationsfläche, sondern auch Schutzgehäuse. Das geschlossene Design hält Staub fern. Eingebaute Sensoren überwachen kontinuierlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um Schäden durch Hitze oder Feuchtigkeit zu minimieren. Ein spezieller Stromausfallschutz sorgt dafür, dass die Sammlung auch bei einem Stromverlust sicher und zugänglich bleibt.

Für die Beleuchtung setzt Fun-Tech-Lab auf einstellbares Premium-Warmlicht, das jedes Detail der Modelle in Szene setzt. Versteckte USB-C-Kabelführungen und abnehmbare Verkleidungen halten die Optik sauber.

Eingebaute Sensoren überwachen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren des Parksible. (Bild: Fun-Tech-Lab)

Modulares Design und einfacher Zugang

Alle Komponenten des Towers sind modular aufgebaut. Einzelne Teile lassen sich aufrüsten, reparieren oder austauschen. Über ein Rear Access Panel auf der Rückseite können Modelle jederzeit bequem justiert oder entnommen werden. Austauschbare Basis-Halterungen (Interchangeable Base Mounts) sorgen dafür, dass verschiedene Modelltypen sicher in der Anlage sitzen.

Technische Daten und Funktionsvergleich zwischen Parksible und Parksible PRO. (Bild: Fun-Tech-Lab)

Technische Daten im Überblick

Maßstab: 1:64

1:64 Gesamtgröße: 270 × 365 × 682 mm (L × B × H)

270 × 365 × 682 mm (L × B × H) Stellplatzgröße: 102 × 45 mm pro Parkplatz

102 × 45 mm pro Parkplatz Stromversorgung: USB-C

USB-C Offline-Steuerung: Ja

Ja Klimasensoren: Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Preis und Verfügbarkeit

Der Parksible Parking Tower ist im Shop für 469 US-Dollar gelistet. Vorbesteller können sich aktuell ein Super Early Bird-Angebot mit 24 Prozent Rabatt sichern, was den Einstiegspreis auf 399 US-Dollar drückt. Ein konkretes Lieferdatum hat Fun-Tech-Lab noch nicht genannt. Auf der Kickstarter-Seite lässt sich eine Anmeldung für den Launch hinterlegen.

Fun-Tech-Lab: Vom Windkanal zur smarten Garage

Hinter dem Parksible steht das Hongkonger Start-up Fun-Tech-Lab (offiziell: XENO STAR TECHNOLOGY CO., LIMITED), das vor etwas mehr als einem Jahr gegründet wurde. Bekannt wurde das Team durch den Windsible: den weltweit ersten Miniatur-Windkanal für den Schreibtisch. Über eine Kickstarter-Kampagne sammelte das Projekt mehr als 269.000 US-Dollar von über 1.300 Unterstützern ein. Der Windsible macht mit speziellem Nebel-Fluid die Aerodynamik von Modellautos sichtbar und ist in den Maßstäben 1:64, 1:24 und 1:18 erhältlich.

Ein weiteres Produkt im Portfolio ist der Runsible 64, eine Art Rollenprüfstand für 1:64-Modelle mit einstellbarer Geschwindigkeit.