Onimusha: Way of the Sword zeigt neues Gameplay, Release 2026

Capcom hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Onimusha: Way of the Sword veröffentlicht und damit einen weiteren Einblick in das kommende Actionspiel gegeben. Das neue Material zeigt zahlreiche frische Szenen aus dem Spiel, darunter neue Gegner, Waffen, Umgebungen und Bosskämpfe. Der Titel gilt bereits seit seiner ersten Vorstellung als eines der spannendsten Projekte von Capcom.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Einblicke in Kämpfe und Gegner von Onimusha

Der aktuelle Trailer ist zwar relativ kurz, liefert aber eine Reihe neuer Gameplay-Szenen. Neben verschiedenen Gegnertypen werden auch neue Charaktere und Kampfsituationen gezeigt. Wie in der Serie üblich steht der Kampf mit Schwertern im Mittelpunkt, ergänzt durch spektakuläre Bossduelle und atmosphärische Schauplätze.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings weiterhin nicht. Capcom bestätigt lediglich erneut, dass Onimusha: Way of the Sword im Jahr 2026 erscheinen soll. Am Ende des Trailers deutet der Publisher jedoch an, dass in den kommenden Tagen weitere Informationen folgen sollen. Es gilt als wahrscheinlich, dass dabei endlich der konkrete Release-Termin bekanntgegeben wird.

Hoffnung auf baldige Ankündigung

Fans der Reihe hoffen nun, dass Capcom schon bald Klarheit über den Veröffentlichungstermin schafft. Nach mehreren vielversprechenden Trailern wächst die Erwartung an das neue Onimusha-Abenteuer immer weiter.