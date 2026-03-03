Necrophosis: Full Consciousness bietet die ultimative Lovecraft-Erfahrung

Mit Necrophosis: Full Consciousness erwartet Horror-Fans 2026 ein verstörendes First-Person-Abenteuer für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Complete Edition vereint das Hauptspiel mit der neuen Erweiterung Subconsciousness und verspricht eine düstere Reise durch eine Welt, in der nur der Verfall Bestand hat.

Erwachen im Reich des Todes

Spieler übernehmen die Rolle des „Bewusstseins“, gefangen in einem verfallenden, erinnerungslosen Körper. In grotesken, von ewiger Zersetzung gezeichneten Landschaften gilt es, Fragmente der Wahrheit zu sammeln und herauszufinden, warum man überhaupt erwacht ist. Die Reise führt immer tiefer in die dunklen Ebenen des Unterbewusstseins. Zwischen verrottenden Göttern, albtraumhafter Architektur und kosmischem Horror im Lovecraft-Stil entfaltet sich eine verstörende Odyssee.

Rätsel, Wahnsinn und kosmischer Horror

Necrophosis setzt stark auf Atmosphäre und fordernde Puzzles. Manche Rätsel verlangen ungewöhnliche Mechaniken wie das „Abkoppeln“ des Gehirns oder Besitzergreifung, andere setzen auf genaue Beobachtung der Umgebung. Begleitet wird das Ganze von minimalistischen, dröhnenden Soundkulissen mit Flüstern, fernen Stöhnen und kryptischen Stimmen, die die beklemmende Stimmung weiter verstärken.

Die Complete Edition enthält die neue Erweiterung Subconsciousness, die weitere Gebiete, Wesen und erzählerische Ebenen hinzufügt. Gameplay-seitig bleibt der Fokus auf Erkundung, Gedichtfragmenten, Item-Suche und Puzzle-Elementen erhalten, erweitert jedoch die Geschichte um zusätzliche, noch düsterere Facetten.

PS5-Version mit Bonusspiel

Die PlayStation-5-Edition enthält zusätzlich das Horror-Adventure The Shore von Dragonis Games. Darin schlüpfen Spieler in die Rolle eines Vaters, der auf einer verbotenen Insel nach seiner verschwundenen Tochter sucht. Auch hier dominieren Lovecraft-Elemente, psychologischer Horror und rätselhafte Begegnungen. Necrophosis: Full Consciousness wurde erstmals im Rahmen des IGN Fan Fest am 26. Februar 2026 präsentiert.

Der Release für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist für 2026 geplant.