Mixtape bringt am 7. Mai den perfekten Soundtrack

Nach dem gefeierten Debüt The Artful Escape meldet sich Entwickler Beethoven And Dinosaur mit einem neuen Projekt zurück. Mixtape erscheint am 7. Mai 2026, wie im Rahmen des aktuellen Nintendo Indie World Showcases bestätigt wurde.

Eine letzte Nacht, ein Mixtape

Im Mittelpunkt stehen drei Freunde auf dem Weg zu ihrer letzten gemeinsamen Party. Eine sorgfältig zusammengestellte Playlist zieht sie in traumartige Nachstellungen prägender Erinnerungen. Spieler erleben eine Reihe narrativer Episoden, die sich mit den entscheidenden Momenten ihrer Jugend beschäftigen. Das Spiel verbindet emotionale Storytelling-Sequenzen mit abwechslungsreichen Gameplay-Elementen. Skateboarden, durch die Luft fliegen, Fotos in einem verlassenen Freizeitpark schießen, Baseball spielen oder ein Feuerwerk vom Rücksitz eines Autos aus zünden – Mixtape will die größten Hits des Teenager-Daseins interaktiv erlebbar machen.

Soundtrack mit Kultstatus

Mit Songs von The Smashing Pumpkins, Joy Division, The Cure, Iggy Pop, Lush und weiteren bekannten Acts setzt das Spiel stark auf Nostalgie und Atmosphäre.

Mixtape erscheint am 7. Mai 2026. Weitere Plattformdetails wurden im aktuellen Showcase bestätigt.