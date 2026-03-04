Marvel Rivals startet große Event-Reihe bis zu Avengers: Doomsday

Das Free-to-Play-Actionspiel Marvel Rivals begleitet das kommende Kinoevent rund um Avengers: Doomsday mit einer umfangreichen Eventreihe. Unter dem Titel „Path to Doomsday“ wird das Spiel im Laufe des Jahres 2026 mehrere In-Game-Events erhalten, die sich an den bisherigen Avengers-Filmen orientieren.

Events zu den Avengers-Filmen

Die Eventreihe beginnt im April 2026 mit einem Event rund um den ersten Avengers-Film. Danach folgen weitere Events im Abstand von jeweils zwei Monaten. Jedes Event greift Themen, Figuren und Momente aus den jeweiligen Filmen auf und führt Spieler Schritt für Schritt bis zum Kinostart von Avengers: Doomsday am 18. Dezember 2026. Damit will Marvel Rivals die Spannung rund um das große MCU-Comeback aufbauen und gleichzeitig neue Inhalte für das Spiel liefern.

Neuer asymmetrischer PvP-Modus

Zum Auftakt wird ein besonderer Spielmodus eingeführt. In diesem asymmetrischen PvP-Modus übernimmt ein Spieler die Rolle von Loki und tritt gegen sechs andere Spieler an, die verschiedene Marvel-Helden steuern. Um das Kräfteverhältnis auszugleichen, erhält Loki spezielle neue Fähigkeiten und deutlich stärkere Kräfte als üblich. Der Modus wird nur für begrenzte Zeit verfügbar sein.

Auch für die folgenden Events sind zusätzliche Modi, Belohnungen und thematische Inhalte geplant. Marvel nutzt das Spiel damit als eine Art Begleitplattform zur kommenden Filmphase des MCU. Für aktive Spieler von Marvel Rivals bedeutet das über das gesamte Jahr hinweg regelmäßig neue Events und Herausforderungen.