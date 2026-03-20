Marathon: Cryo Archive Endgame-Zone jetzt verfügbar

Für den Sci-Fi-Shooter Marathon ist ab sofort die erste große Endgame-Zone freigeschaltet. Der sogenannte Cryo Archive wurde durch Community-Aktivitäten aktiviert, die unter anderem ARG-Rätsel, Terminals und Koordinaten beinhalteten.
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Neue Endgame-Inhalte im Cryo Archive
Die neue Zone befindet sich an Bord des verlassenen UESC Marathon-Raumschiffs und richtet sich an erfahrene Spieler. Im Fokus stehen intensive PvPvE-Gefechte, riskante Loot-Runs und sogenannte Vault-Jagden. Zu den Inhalten des Cryo Archive gehören:
- sechs erkundbare Bereiche mit Kryokammern, medizinischen Stationen und Lagerräumen
- stark gesicherte Vaults mit hochwertiger Ausrüstung und einzigartigen Waffen
- neue Codex-Belohnungen und kosmetische Inhalte
Voraussetzungen für den Zugang
Um den Cryo Archive betreten zu können, müssen Spieler bestimmte Bedingungen erfüllen:
- mindestens Level 25
- alle Fraktionen freigeschaltet
- Ausrüstung im Wert von mindestens 5.000 Credits
Neue Belohnungen und Inhalte
Spieler können im Endgame-Bereich exklusive Inhalte freischalten, darunter neue Skins für alle sechs Runner-Shells, den Titel „Vidmaster“ und weitere kosmetische Belohnungen. Zusätzlich wird ab morgen der Ranked-Modus eingeführt. Spieler können darin ihre Fähigkeiten im kompetitiven Spiel unter Beweis stellen und in Ranglisten aufsteigen. Es gibt zwei Varianten:
- Low Stakes mit geringerem Risiko
- High Stakes mit höherem Einsatz und besseren Belohnungen
Neue Systeme wie Tag Chips, Loot-Limits und teamabhängige Wertungen sorgen für zusätzliche Tiefe im Wettkampf.
Weitere Inhalte geplant
Der Cryo Archive ist Teil der langfristigen Post-Launch-Pläne für Marathon. Weitere Inhalte und Updates sind bereits im Rahmen der kommenden Seasons angekündigt.