Lumibricks 19012 Beard Bob’s Barber – Der Barbershop im Test

Lumibricks hat sich darauf spezialisiert Lichteffekte in die Welt der Klemmbausteine zu bringen. Nachdem wir zuletzt einen Ausflug in den wilden Westen unternommen haben, widmen wir uns heute dem modernen Stadtleben im klassischen Brooklyn-Stil. Wir schauen uns das Set Lumibricks 19012 Beard Bob’s Barber ausführlich an. Wie eindrucksvoll wird das beleuchtete Gebäude am Ende wirken?

Vielen Dank an Lumibricks für die Bereitstellung des Testmusters.

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Eigenschaften des Sets

Das Set Lumibricks 10912 Beard Bob’s Barber ist ein modular aufgebautes Gebäudemodell, das eine urbane Straßenszene im Stil des Brooklyn der 1980er-Jahre aufgreift. Im Mittelpunkt steht die Kombination aus einem Friseursalon im Erdgeschoss und einem darüberliegenden Bürobereich, wodurch ein klassisches „Servicegebäude“-Konzept innerhalb einer Stadtlandschaft umgesetzt wird. Ein zentrales Ausstattungsmerkmal ist das integrierte Beleuchtungssystem mit insgesamt 21 Beleuchtungselementen. Dieses umfasst unter anderem einen beleuchteten Barber-Pol, Leuchtschriftzüge, Wandbeleuchtung sowie zusätzliche Lichtakzente im Innenraum. Ergänzt wird dies durch ein eingebautes TV-Element mit mehreren darstellbaren Inhalten. Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-C-Anschluss und die beiligende Batteriebox.

Die Bauweise des Modells ist auf Zugänglichkeit ausgelegt. Teile der Fassade sowie ein seitlicher Anbau lassen sich aufklappen, während die oberen Etagen separat beweglich sind. Dadurch können die Innenräume aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, ohne das Gebäude zu zerlegen. Im Innenraum sind verschiedene funktionale und bewegliche Elemente integriert, darunter ein drehbarer Friseurstuhl, ein Arbeitsplatz mit Zubehör sowie weitere Ausstattungsdetails. Zusätzlich sind austauschbare Elemente wie unterschiedliche Frisuren vorgesehen. Auch die oberen Etagen sind vollständig eingerichtet und greifen das Thema eines Büro- bzw. Wohnbereichs auf. Sowohl im Außen- als auch im Innenbereich weist das Modell eine hohe Dichte an dekorativen Details auf. Dazu zählen unter anderem Fassadenelemente, Straßendetails sowie zahlreiche Einrichtungsgegenstände, die unterschiedliche Nutzungsszenarien innerhalb des Gebäudes darstellen.

Themenwelt Lumibricks Straßenfusion Bezeichnung Beard Bob’s Barber – Barbershop Art.-Nummer 19012 Teileanzahl 2.557 Alter 16+ Veröffentlichung März 2026 Maße (BHT) 25,6 cm x 25,6 cm x 39 cm Figuren 4 Stück Lichter 21 Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt (3-teilig) und als PDF Bauzeit angegeben: 16 Stunden, ungefähre Bauzeit im Test: 7-8 Stunden

Über Lumibricks

Lumibricks ist eine Marke für beleuchtete Klemmbaustein-Sets für Erwachsene, die das Bauen in eine neue, atmosphärische Dimension hebt. Unter dem Motto „Delight Day and Night“ verbinden die Sets modulare Architektur mit stimmungsvoller Beleuchtung und erzählen dabei eigene kleine Geschichten. Jedes Modell wird mit patentierten Bauteilen und hohem Qualitätsanspruch entwickelt, um ein präzises und langlebiges Bauerlebnis zu garantieren. Lumibricks versteht Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als kreative Ausdrucksform für Erwachsene – zum bewussten Bauen, Sammeln und stilvollen Präsentieren. Dabei steht vor allem die Community im Mittelpunkt, die durch gemeinsame Events und Inspirationen immer wieder neues Licht in die Welt des Bauens bringt.

Verpackung und Inhalt

Die Umverpackung besitzt einen schwarzen Hintergrund und ist auf der Vorderseite mit eine detaillierten Fotografie des fertigen Modells gestaltet, das auch sehr schön die Lichtstimmung aufzeigt. Die Rückseite der Umverpackung zeigt eine mögliche Kombination mit anderen Sets der Serie und ist mit Warnhinweisen versehen.

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In der Verpackung finden sich neben der dreiteiligen, gedruckten Bauanleitung eine große Anzahl an Folienbeuteln für insgesamt 15 Baustufen, jede besteht dabei aus zwei bis vier einzelnen Tüten. Darüberhinaus findet sich noch ein kleiner oranger Karton, in dem sich alle Beleuchtungselemente befinden.

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Der Bauprozess:

In der beiliegenden, dreiteiligen Bauanleitung wird der Aufbau des Sets Lumibricks 10912 Beard Bob’s Barber sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig sowie gut nachvollziehbar beschrieben. In den Bauschritten wird auch die verdeckte Verlegung der Kabel sehr ausführlich dargestellt. Wer lieber das Tablet nutzt, der kann sich die Anleitung auch als PDF herunterladen.

Der Aufbau ist in fünfzehn Baustufen unterteilt. Es empfiehlt sich die Beutel im Vorfeld zu sortieren, da die Anzahl der Beutel pro Stufe variiert. Es gibt auch noch Spezialbeutel, die unter anderem die Steine für die Kabelführung beinhalten.

Jedes Haus benötigt ein stabiles Fundament, daher beginnen wir im ersten Schtitt damit, die Grundplatte aus einzelnen Platten zu bauen. Hierbei wird auch direkt der Boden gefliest und der Klappmechanismus integriert

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Im zweiten Schritt entstehen die ersten beiden Wände des Friseursalons. Für die rechte Außenwand kommen hier zwei große Steine mit flächigen Prints zum Einsatz, die ein Grafitti zeigen. Auch die Arbeiten an der Beluchtung beginnen in diesem Schritt. Wir platzieren das Anschlusselement und den ersten Kabelstrang mit Leuchtelementen.

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Im nächsten Schritt geht es mit großen Schritten im Erdgeschoss weiter. Die linke Außenwand und auch die Front entstehen. Darüber hinaus entstehen weitere Details der Einrichtung, wie ein Spielautomat und ein Sofa sowie die Schaufensterdekoration. Auch der beleuchtete Barber-Pol wird gebaut und installiert.

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Im vierten Schritt vervollständigen wir die Inneneinrichtung des Friseursalons. Das Element mit den beiden Frisierstühlen ist so aufgebaut, dass man es einfach herausziehen kann. So könnte man beispielsweise austauschbare Platten erstellen.

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Der nächste Bauschritt verleiht dem Gebäude sein auffälligstes Beleuchtungselement, den umlaufenden, bleuchteten Schriftzug. Hierfür wird ein Lichtsstreifen hinter halbtransparenten, bedruckten Elementen montiert. So wird die Werbetafel von hinten beleuchtet und erhält den klassischen Look. Das Set enthält einer Vielzahl großer, bedruckter Elemente, aber dieser ist definitiv das Highlight.

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Im sechsten Schritt ergänzen wir noch ein paar Details für das Äußere des Erdgeschosses und gestalten auch schon die kleine Dachterasse für das erste Obergeschoss.

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Weiter geht es mit der ersten Etage. Auch hier kommt natürlich wieder Beleuchtung zum Einsatz, für die wir den Verbindungskontakt anbringen. Das Gegenstück hiefür hatten wir bereits im Erdgeschoss montiert.

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Weiter geht es im achten Schritt mit der Inneneinrichtung und den hinteren Außenwänden. Auch das erste Obergeschoss ist wieder aufklappbar gestaltet. Neben dem kleinen Raum mit der Tischtennisplatte entsteht hier ein Büro.

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Der Hauptraum des Büros entsteht wieder als herausnehmbare Platte. Wir bauen ein Anwaltsbüro, samt dem klassischen Wasserspender und einem Schreibtisch mit Computer.

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Um das erste Obergeschoss zu vervollständigen, erhält es im zehnten Bauschritt noch eine aufklappbare Fassade. Ein Teil der großen Fensterfront ist mit Prints verziert und im Innenraum gibt es sogar einen Kopierer.

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Das Gebäude erhält noch eine weitere Etage, natürlich auch wieder mit Beleuchtung und klappbaren Räumen. Im elften Schritt kann man die Inneneinrichtung noch nicht erahnen. Aber auch hier montieren wir wieder Stromkontakte für die Beleuchtung.

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Im kleinene Raum auf der linken Seite entsteht ein Badezimmer samt Toilette und Waschbecken. Aber auch der Hauptraum wächst weiter. Wir bauen eine Schrankwand mit Radio und TV. Ein Highlight ist hier der von hinten beleuchtete Fernseher. Durch ein herausziehbares Element, können wir hier bis zu drei unterschiedliche Bilder zeigen.

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Auch das zweite Obergeschoss braucht eine Front, diese bauen wir im 13. Schritt. Die Optik der ersten Etage wird hier fortgesetzt, es fehlt aber (in diesem Schritt) noch etwas Inneneinrichtung.

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Im vorletzten Schritt erhält das Modell ein besonders ikonisches Element, auf dem Dach des 2. Obergeschosses bauen wir die beleuchtete Werbetafel auf. Diese besteht aus eine Figur von Beard Bob aus kleinen Bausteinen und einer großen, bedruckten Platte.

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Zum Abschluss erhält das zweite Obergeschoss noch die Inneneinrichtung auf einer herausnehmbaren Platte, ein Bett und ein Sideboard. Aber auch das Dach wir noch geschlossen und mit dem typischen Wasserturm versehen.

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Die Altersempfehlung des Sets ist mit 16+ angegeben. Angesichts des teilweise komplexen Aufbaus durchaus angemessen. Aber auch jüngere Klemmbaustein-Fans können dieses Modell erfolgreich fertigstellen, da die Bauanleitung wirklich sehr detailliert und gut nachvollziehbar gestaltet wurde.

Gestaltung und Qualität:

Das Set Lumibricks 10912 Beard Bob’s Barber ist ein hochwertiges, detailliertes Modell eines typischen 80er-Jahre Stadtgebäudes im Stil von Brooklyn. Es erinnert einen direkt an eine Vielzahl von Filmen und Serien aus der Kindheit und besitzt einen ikonischen Wiedererkennungswert. Auch die Kombination unterschiedlicher Steine und Farben steigtert den leicht mitgenommenen, urbanen Look des Gebäudes.

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Schon von außen kann man viele kleine Details erkennen, die alle für sich eine kleine Geschichte erzählen. Wie die umgekippte Mülltonne unter der Treppe oder die Farbrolle auf dem Dach. Der Look des Gebäudes wird durch die vielen, großflächigen Prints besonders geprägt.

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Noch üppiger sind die Details in den Innenräumen. Seien es Möbel, die klassischen Böden oder die vielen bedruckten Steine mit Postern, Plakaten und ähnlichem. Hier kann man richtig auf Erkundungstour gehen. Da man die einzelnen Etagen abnehmen und aufklappen kann, steht auch einem kreativen Spiel mit dem Gebäude nichts im Wege. Dank Friseursalon, Anwaltskanzlei und Wohnung lassen sich so viele Geschichten erzählen. Die beiden Obergeschosse werden in gleicher Art geöffnet, es lässt sich je der kleine Nebenraum und die Front wegklappen. Beim Erdgeschoss ist dies etwas anders gelöst, hier kann man den Hauptraum nach hinten wegklappen.

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Natürlich enthält das Set auch nur vier verschiedene Figuren: Beard Bob ist natürlich dabei, ebenso der Anwalt für das Büro im ersten OG, den sportlichen Bewohner des zweiten OGs und noch eine Kundin für den Friseursalon. Die Figuren besitzen ein passenden Maßstab und etwas natürlichere Proportionen. Allerdings sind die Arme recht filigran, hier muss man beim Zusammenbau vorsichtig sein. Es liegen aber ausreichend Ersatzarme und -hände bei.

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Neben der detaillierten Gestaltung ist natürlich die Bleuchtung auch ein besonders Highlight des Modells. So kommt es eigentlich im Dunkeln mit eingeschaltetem Licht erst richtig zur Gelung. Besonders auffällig ist hierbei der rundum beleuchtete Schriftzug im Erdgeschoss und die angestrahlte Werbetafel auf dem Dach. Aber auch die Innenräume werden gut ausgeleuchtet. Das Grafitti auf der rechten Gebäudeseite profitiert von der Gebäudebeleuchtung und wird besonders gut in Szene gesetzt. Ein besonders Detail im Inneren ist der Fernsteher im 2. OG. Hier werden halbtransparente, bedruckte Steine von hinten beleuchtet. So wirkt es durch das Fenster tatsächlich so, als würde ein Fernseher laufen. Damit man aber nicht immer nur das gleiche Bild sieht, kann man durch ein herausziehbares Element drei unterschiedliche Hintergründe im TV platzieren. Ein weiteres schönes Detail ist der beleuchtete Barber-Pol, denn dieser verfügt über ein rot-blaues-Blinklicht.

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Die einzelnen Klemmbausteine besitzen ein normales Gewicht, manche Hersteller verwenden sehr leichte Steine, was für Festigkeit und Qualität spricht. Die Farbgebung ist gleichmäßig und zueinander passend. Auch bei diesem Set hat Lumibricks das Kabelmanagement wieder sehr gut gelöst. An den Außenwänden sind nur kurze Kabelstücke sichtbar und besonders im Inneren verlaufen die Kabel fast vollständig verdeckt in den Wänden. Folgt man den Vorgaben der Bauanleitung hat man hier keine Probleme. Auch die Kabellänge ist gut gewählt und wir hatten keine Probleme mit zu langen oder zu kurzen Kabeln. Zur Bauanleitung gibt es nur anzumerken, dass die Farben in Druck und Realität teils stark abweichen, was insbesondere bei recht ähnlichen Blau- oder Grautönen irritieren kann. An einigen Stellen finden sich daher aber auch konkrete Hinweise auf die korrekte Farbe. Reihenfolge und Umfang der Bauschritte ist gut abgestimmt, lediglich an einer Stelle der Anleitung sind einmal zwei Schritte vertauscht, was aber kein Problem darstellt.

Fazit:

Mit dem Set 10912 Beard Bob’s Barber liefert Lumibricks ein umfangreich ausgestattetes, modular aufgebautes Gebäude, das sich klar auf die Kombination aus detaillierter Stadtszene und integrierter Beleuchtung fokussiert. Das Set verbindet einen Friseursalon, ein Büro sowie einen Wohnbereich in einem kompakten Modell und setzt dabei auf eine hohe Dichte an Ausstattungs- und Gestaltungselementen. Besonders prägend ist das Beleuchtungskonzept, das sich durch das gesamte Modell zieht und sowohl Außenfassade als auch Innenräume einbezieht. Die Umsetzung mit zahlreichen Lichtquellen, unterschiedlichen Effekten und durchdachtem Kabelmanagement ist dabei ein zentraler Bestandteil des Gesamteindrucks. So wird das beleuchtete Gebäude besonders in dunklen Umgebungen zu einem wahren Blickfänger.

Auch die Bauweise mit aufklappbaren und teilweise drehbaren Segmenten trägt zur Zugänglichkeit bei und ermöglicht einen guten Einblick in die detailliert gestalteten Innenräume. Die Kombination aus festen und herausnehmbaren Elementen unterstützt dabei sowohl die Präsentation als auch die Bespielbarkeit der einzelnen Bereiche. Im Bauprozess zeigt sich das Set strukturiert und umfangreich, wobei insbesondere die Integration der Beleuchtung zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert. Die Anleitung führt einen hier jedoch stets zuverlässig mit ausführlichen Bereichen durch den Aufbau.

Insgesamt präsentiert sich das Set Lumibricks 19012 Beard Bob’s Barber als vielseitiges Displaymodell mit hohem Detailgrad und einem ganz klaren Fokus auf Lichtinszenierung, modulare Bauweise und einer dichten, erzählerisch angelegten Gestaltung. Im Webshop von Lumibricks ist das Set aktuell zu einem Preis von 168,00 € bestellbar. Bedenkt man den Umfang, die Größe und die Detaillierung des Modells sowie die Vielzahl an Lichtelementen ist dies ein durchaus angemessener, eher schon günstiger Preis.

Das Baustein-Set 10912 Beard Bob’s Barber wurde Game2Gether von Lumibricks für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.