Lords of the Fallen 2 zeigt düsteres „Umbral 2.0“

CI Games hat neue Details zu Lords of the Fallen 2 veröffentlicht und dabei vor allem die überarbeitete Schattenwelt in den Fokus gerückt. Wie schon im Vorgänger reisen Spieler erneut zwischen zwei Ebenen: dem Reich der Lebenden (Axiom) und dem düsteren Spiegeluniversum Umbral, das diesmal deutlich verändert wurde. Mit „Umbral 2.0“ wollen die Entwickler die düstere Parallelwelt noch intensiver gestalten. Laut den Machern erwartet Spieler eine deutlich bedrohlichere und aggressivere Umgebung, inklusive neuer Gegner und besonders herausfordernder Bosskämpfe. Die Welt selbst wurde visuell und atmosphärisch stark überarbeitet und soll nun noch stärker wie ein lebendiger Albtraum wirken.

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Einblicke im Entwickler-Video

Neue Details liefert eine rund 37-minütige Episode der Reihe „Lifting the Veil“. Darin sprechen unter anderem:

Creative Director Ryan Hill

Game Director James Lowe

Lead Systems Designer Daniel Regan

Producer Alex Harkin

über die Veränderungen und Designentscheidungen hinter der neuen Umbral-Version.

Rückkehr der Umbral-Lampe

Zentrales Gameplay-Element bleibt die Umbral-Lampe, mit der Spieler zwischen den Welten wechseln und so neue Wege, Geheimnisse und Gefahren entdecken können. Lords of the Fallen 2 soll im Laufe des Jahres 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Mit den umfangreichen Änderungen an der Spielwelt zielt das Sequel darauf ab, die düstere Formel des Vorgängers deutlich weiterzuentwickeln.