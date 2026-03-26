LEGOLAND Deutschland 2026: Saisonstart mit NINJAGO Event & Peppa Pig Park Highlights

Wenn die Sonne durch die rote NINJAGO®-Torbogenkulisse blitzt und Kinder mit leuchtenden Augen ihr „Pfad der Ninjas“-Heft fest in der Hand halten, beginnt im LEGOLAND Deutschland Resort eine neue Saison voller Abenteuer. Von Station zu Station sprintend, meistern sie Parcours, bauen gemeinsam LEGO® Drachen und sammeln stolz Sticker. Am Ende wartet die feierliche „Zeremonie der Ninjas“, bei der sie ihren Eid ablegen – und als besonderes Andenken eine Jubiläumsmünze zum 15-jährigen NINJAGO Bestehen erhalten.

Mit dieser Mischung aus Spiel, Training und Action startet das Resort am 28. März 2026 in eine Saison, die ganz im Zeichen unvergesslicher Familienmomente steht.

Zwei Parks, ein Erlebnis: Familienzeit in Günzburg

Parallel zum Start im LEGOLAND Park öffnet auch der benachbarte PEPPA PIG Park Günzburg seine Tore zur dritten Saison. Während sich im LEGOLAND alles um das actionreiche Ninja-Training dreht, richtet sich das Angebot im PEPPA PIG Park gezielt an jüngere Gäste.

Zum Auftakt erwartet Familien am 28. März ein besonderes Highlight: Auf der Kartoffelbühne können Kinder im Peppa-Outfit Teil eines großen Fanfotos werden und erhalten gratis Peppa-Öhrchen. Neue Shows, Mitmachaktionen und liebevoll gestaltete Events sorgen dafür, dass auch die Kleinsten voll auf ihre Kosten kommen.

Neue Attraktionen: Kreativität trifft auf Innovation

Ein echter Blickfang ist der neue „Tree of Creativity“, ein 4,8 Meter hoher LEGO Baum vor dem LEGO City Shop. Diese Fotolocation verbindet kreative Baukunst mit typisch bayerischen und LEGOLAND Motiven.

Gleichzeitig eröffnet zum Saisonstart der größte LEGO Shop Deutschlands: Auf 849 Quadratmetern erwarten Besucher über 900 Bausets sowie mehr als 500 weitere Artikel. Interaktive Stationen, Bautische, eine Minifigurenfabrik und der sogenannte Mosaik Maker machen den Einkauf selbst zum Erlebnis.

Auch außerhalb des Shops gibt es viel Neues zu entdecken: Mehr als 750.000 zusätzliche LEGO Steine wurden verbaut, darunter beeindruckende Großmodelle wie ein Dinosaurier, ein Astronaut und „Professor Brick“, der bereits am Parkeingang für staunende Gesichter sorgt.

15 Jahre LEGO NINJAGO: Ein Trainingscamp für kleine Ninjas

Zum Jubiläum der beliebten Themenwelt verwandelt sich das Resort in den Osterferien in ein großes Ninja-Trainingslager. Neben der „Pfad der Ninjas“-Schnitzeljagd erwartet Besucher die spektakuläre Show „Lloyd’s Elemental Challenge“ auf der LEGO Arena Bühne.

Zusätzlich gibt es Meet & Greets mit beliebten Figuren wie Lloyd, Sora, Arin und Nya sowie eine Ausstellung zur Geschichte von NINJAGO, die spannende Einblicke hinter die Kulissen bietet.

Peppas bunter Frühling: Spaß für die jüngsten Gäste

Im PEPPA PIG Park steht der Saisonstart ganz im Zeichen von „Peppas bunter Frühling“. Vom 28. März bis 17. Mai verwandelt sich der Park in eine farbenfrohe Erlebniswelt mit Musik, Tanz und kreativen Mitmachaktionen.

Kinder können Blumenkränze basteln, an einer Kinderdisco teilnehmen oder bei der Mitmachshow „Peppa kommt zum Spielen“ aktiv werden. Ein besonderes Highlight bleibt das Meet & Greet mit Peppa und ihrer Familie.

Ausblick auf die Saison 2026

Auch nach den Osterferien bleibt das Angebot abwechslungsreich. Von Fußball-Eventwochen über sommerliche Festivals bis hin zu Halloween und Winteröffnung bietet das Resort das ganze Jahr über wechselnde Highlights.

Für einen entspannten Aufenthalt empfiehlt sich eine Übernachtung im LEGOLAND Feriendorf, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde und mit thematisierten Unterkünften ein besonderes Erlebnis bietet. Preisen und Angeboten finden sich auf www.LEGOLAND.de und www.PEPPAPIGPark.de.

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