LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke im Test

Was wäre, wenn sich im Star Wars Universum plötzlich alles anders anfühlen würde? Mit dem Set LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke wird genau dieses spannende „Was wäre wenn“-Szenario Realität. Dieses außergewöhnliche Set bricht mit bekannten Rollenbildern und lädt Kinder sowie Fans dazu ein, eine völlig neue Seite der Galaxis zu entdecken, düster, überraschend und voller kreativer Spielmöglichkeiten. Rebuild the Galaxy!

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Das Set LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke ist eine innovative Neuinterpretation des legendären Raumschiffs und eröffnet eine bisher unbekannte Perspektive auf das Star Wars Universum. Das Modell überzeugt sowohl äußerlich durch sein markantes, dunkles Design als auch im Inneren mit zahlreichen liebevollen Details.

Dank der aufklappbaren Konstruktion lässt sich der Falke vollständig bespielen und gibt den Blick auf einen vielseitigen Innenraum frei. Hier erwarten einen spannende Funktionen und Szenen: Ein abnehmbarer Thron bietet Platz für Darth Jar Jar, während eine integrierte Gefängniszelle für actionreiche Rettungsmissionen sorgt, etwa wenn Jedi Vader Luke im Strand-Outfit befreit.

Für zusätzliche Dynamik im Spiel sorgen zwei Shooter mit Federmechanismus, mit denen Gegner gezielt ins Visier genommen werden können. Das ebenfalls abnehmbare Cockpit bietet Platz für zwei Minifiguren und ermöglicht realistische Flugabenteuer.

Das Set enthält insgesamt sechs LEGO Star Wars Minifiguren, darunter außergewöhnliche Charaktervarianten wie Luke im Strand-Outfit und Darth Rey, jeweils mit passendem Zubehör. Diese ungewöhnlichen Figuren unterstreichen das kreative „Was wäre wenn“-Konzept und machen den Dunklen Millennium Falken zu einem echten Highlight für Sammler und junge Baumeister gleichermaßen.

Bezeichnung Dunkler Millennium Falke Art.-Nummer 75389 Teileanzahl 1.579 Alter 10+ Veröffentlichung August 2024 UVP 179,99 € Minifiguren 6 Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 4 – 6 Stunden

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Star Wars:

Das Star-Wars-Universum spielt in einer weit entfernten Galaxis, in der unzählige Völker, Planeten und Kulturen existieren. Im Zentrum steht die Macht, ein mystisches Energiefeld, das von den Jedi für Frieden und von den Sith für Unterdrückung genutzt wird.

Die Geschichte umfasst den Aufstieg und Fall von Anakin Skywalker, seine Verwandlung in Darth Vader und die Erlösung durch seinen Sohn Luke. Parallel dazu kämpfen die Rebellen gegen das Galaktische Imperium und später der Widerstand gegen die Erste Ordnung. Neben der Skywalker-Saga erweitern Serien, Romane, Comics und Spiele die Galaxis um neue Helden, Schurken und Epochen. So erzählt Star Wars letztlich den zeitlosen Konflikt zwischen Gut und Böse, Hoffnung und Verzweiflung, Macht und Verantwortung.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke besitzt eine besonders ansprechende Umverpackung im charakteristischen LEGO-Star-Wars-Design. Auf der Vorderseite wird das enthaltene LEGO-Modell fliegend vor einem animierten Hintergrundbild gezeigt, auch die Minifiguren sind abgebildet. Auf der Rückseite ist der gelandete Falken mit den Figuren in Aktion zu sehen, zudem wird auch dargestellt welche Interaktionen möglich sind.

1 von 4

Beim Auspacken ist zu erkennen, dass es sich um ein Set von 2024 handelt, denn die Bausteine sind noch in Plastikbeuteln verpackt. Mittlerweile ist LEGO nahezu vollständig auf Papiertüten umgestiegen. Insgesamt befinden sich 18 Tüten in der Umverpackung, siebzehn Baustufen und ein Beutel mit Sonderteilen. Die ausführliche Bauanleitung liegt natürlich gedruckt bei, ebenso enthalten ist ein kleiner Stickerbogen.

1 von 4

Der Bauprozess:

Wie man es von LEGO kennt, wird in der beiliegenden Bauanleitung der Aufbau des Sets LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Trotz des großen Umfangs ist es nur ein Anleitungsheft. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann. Besonders für Erstbauende sehr hilfreich.

In den insgesamt siebzehn Baustufen wird der Falken von unten nach oben aufgebaut. Die sechs enthaltenen Minifiguren sind in den Baustufen sechs, sieben, neun und elf zu finden.

In der ersten Baustufe beginnen wir mit der ersten Hälfte der Grundstruktur des Flaken. Hier kommen viele LEGO Technic-Elemente zum Einsatz, um eine stabile Verbindung untereinander zu ermöglichen.

1 von 3

In der zweiten Baustufe wird die Grundstruktur mit weiteren Technic-Elementen vervollständigt. Durch die Kombination von Steckverbindern und Platten entsteht eine solide Grundstruktur.

1 von 3

Als nächstes schließen wir mit einer großen Anzahl weiterer Platten den Boden des Falken.

1 von 2

Im vierten Schritt geht es dann schon mit der Inneneinrichtung los. Doch zunächst erhält die Steuerbordseite das ikonische Cockpit des Falken, in dem zwei Piloten Platz finden werden.

1 von 2

Mit der fünften Stufe beginnen wir mit der Außenwand und der Triebwerksnachbildung. Damit wir die gebogene Form besser darstellen können, werden hier einzelne Elemente mit Scharnieren verbunden.

1 von 3

Danach vervollständigen wir die Außenwand und den Triebwerksbereich auf der anderen Seite des Schiffs. Ein großes Highlight dieses Sets ist natürlich die Figur von Jedi Vader mit seiner weißen Rüstung.

1 von 4

In der siebten Baustufe entsteht der mittlere Bereich des Schiffs, samt einer Gefängniszelle. Aber auch ein Surfbord findet hier Platz. Die nächste Figur dreht auch die Realität auf den Kopf, wir setzten Darth Rei zusammen.

1 von 3

Der mittlere Bereich des Schiffs wird vervollständigt, man kann hier sehr schön die typische Tunnelstruktur erkennen.

1 von 3

Im neunten Schritt wird der Übergang zum Cockpit weiter geschlossen. Darüber hinaus liegen zwei Figuren bei: Strand Luke und Darth Dev.

1 von 3

Bislang war der vordere Bereich des Falken noch offen, Zeit dies zu ändern und auch dort die Wände zu bauen. Wie auch im Heckbereich kommen auch hier mit Scharnieren verbundene Elemente zum Einsatz.

1 von 3

Noch war der Innenraum des Schiffs sehr kahl. Im elften Schritt entsehen Liegen, Displays und sogar eine Gaming-Ecke. Daneben finden wir die letzten beiden Figuren: Darth Jar-Jar und Bounty C3PO.

1 von 3

Bisher lag der Falcon noch direkt auf dem Rumpf. Nun ergänzen wir die Landebeine, die Einstiegsrampe und auch die Geschütze an der Unter- und Oberseite.

1 von 3

Ein weiteres ikonisches Element des Falken ist der angeschrägte Bug. In diesem Schritt bauen wir diesen auf der Steuerbord-Seite an. Darin enthalten ist ein Shooter mit Federmechanismus.

1 von 2

Natürlich brauchen wir das gleiche Element noch auf der Backbord-Seite.

1 von 2

Wir nähern uns dem Bauende und erstellen nun die klappbaren Abdeckungen für den Heckbereich. Hier finden insgesamt drei unterschiedlich geformte Abdeckungen Platz.

1 von 2

Die beiden größten LEGO-Elemente sind die Abdeckungen für das Cockpit. Passend zum Thema des Sets ist das Cockpitglas komplett in Rot eingefärbt.

1 von 2

Nach siebzehn Baustufen stellen wir den Millennium Falken mit den letzten Rumpfabdeckungen fertig.

1 von 2

Der Bau des Modells ist kurzweilig und kombiniert auf spannende Art und Weise Bautechniken und diverse Einzelteile. Durch die Wände und Abdeckungen gibt es zwar viele ähnliche Bauabschnitte, doch es gibt immer wieder Unterschiede, wodurch es sich nicht wiederholend anfühlt. Die Altersempfehlung von 10+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn (mit etwas Hilfe) kommen auch etwas jüngere Kinder hier gut klar.

Gestaltung und Qualität:

Dass bei LEGO Punkte, wie die Qualität der Bausteine, die Passgenauigkeit und auch die Farbgebung auf sehr hohem Niveau sind, ist hinlänglich bekannt. Der Sitz der Steine ist zuverlässig, stellenweise brauchen jüngere Kinder etwas Hilfe beim richtigen Festdrücken. Das gesamte Modell ist stabil gebaut und besitzt ein überraschend hohes Gewicht. Besonders der Farbkontrast zwischen den roten und schwarzen Elementen sticht sehr ins Auge und greift natürlich die typischen Sith-Farben auf. Die Unterseite des Modells ist nicht besonders gestaltet. Allerdings ist auch das reale Vorbild eher in der Seiten- und Topansicht spannend gestaltet. Zudem wird man es eher stehend bespielen.

1 von 6

Die Minifiguren

Das Set enthält insgesamt sechs Minifiguren: Darth Jar-Jar, Darth Dev, Darth Rey, Bounty C3PO, Surfer Luke und Jedi Vader. Hier wird das Star-Wars-Universum auf den Kopf gestellt. Besonders Surfer Luke und Jedi Vader sind sehr einzigartige Figuren mit hohem Sammlerwert.

1 von 4

Der Sammel- und Spielwert:

Besonders der Spielwert liegt beim Set LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke im Fokus. Die gesamte Oberseite ist so aufgebaut, dass man den Falken leicht aufklappen kann. Der einzige Schwachpunkt mit Blick auf die Stabilität ist der Klappmechanismus. Der Innenraum ist detailliert eingerichtet und bietet so einen großen Spielwert. Man kann die Rampe öffnen, Figuren ins Cockpit setzen, die Geschütze bemannen, Jar-Jar auf den Thron setzen, einen Gefangenen einsperren, eine Auszeit in der Gaming-Ecke nehmen oder auf den Liegen chillen. So lassen sich viele Geschichten erzählen und Abenteuer erleben.

1 von 14

Fazit:

Der LEGO Star Wars 75389 Dunkle Millennium Falke ist ein mutiger und erfrischend anderer Ansatz innerhalb der Star-Wars-Reihe. Statt nur ein weiteres ikonisches Schiff neu aufzulegen, setzt LEGO hier auf ein kreatives „Was wäre wenn“-Konzept, das bekannte Figuren und Rollen völlig neu interpretiert. Genau das macht den Reiz dieses Sets aus.

Der Bauprozess ist abwechslungsreich und gut strukturiert, ohne zu überfordern. Gleichzeitig überzeugt das Modell durch eine insgesamt gute Stabilität, clevere Bautechniken und ein auffälliges, düsteres Design. Besonders der aufklappbare Innenraum mit seinen vielen Spielmöglichkeiten sorgt für einen hohen Wiederspielwert. Ein echtes Highlight sind die Minifiguren, die mit ihren ungewöhnlichen Varianten nicht nur Fans überraschen, sondern auch für Sammler besonders interessant sind.

Insgesamt ist der Dunkle Millennium Falke ein gelungenes Set, das sich sowohl an jüngere Baumeister als auch an erwachsene Star-Wars-Fans richtet, vor allem an diejenigen, die Lust auf frischen Wind in einer weit, weit entfernten Galaxis haben. Der UVP beläuft sich auf 179,99 €, aktuell (Stand: 28.03.2026) ist das Set aber schon ab etwa 125,75 € erhältlich. Für ein Star-Wars-Lizenzset dieser Größe ein insgesamt passendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Baustein-Set LEGO Star Wars 75389 Dunkler Millennium Falke wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.