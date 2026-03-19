LEGO® Party! Update bringt Bonus Bricks, neue Minispiele & Minifiguren

Fans von chaotischen Multiplayer-Partys aufgepasst: Der Entwickler SMG Studio hat gemeinsam mit der LEGO Group und Fictions ein umfangreiches Update für das beliebte Partyspiel LEGO® Party! veröffentlicht. Die Aktualisierung erweitert das Spiel um zahlreiche neue Features, Modi und Anpassungsmöglichkeiten.

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Im Mittelpunkt des Updates stehen die sogenannten Bonus Bricks. Spieler können diese optional am Ende von Challenge Zones aktivieren. Dabei gelangen sie in eine spezielle Bonus-Zone, in der abgestimmt wird, wer zusätzliche wertvolle Goldene Steine erhält – ein neues taktisches Element, das für noch mehr Spannung sorgt. Auch Freunde von Teamplay kommen auf ihre Kosten: Mehrere Minispiele wurden um 2-gegen-2-Varianten erweitert. In Modi wie Graffeeti, Slide Hustle, Feeling Golfy und Saucerlord können Spieler nun gemeinsam antreten und ihre Fähigkeiten im Team unter Beweis stellen.

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Für zusätzliche Unterhaltung sorgen neue Tanzbewegungen und interaktive Objekte in den Ergebnisbildschirmen der Minispiele. Diese bringen mehr Dynamik und Humor in die ohnehin schon lebhaften Spielrunden. Darüber hinaus wurde die Garderobe des Spiels deutlich erweitert: Mehr als 15 neue Minifiguren stehen zur Auswahl, darunter die komplette Farbpalette der klassischen Raumfahrer sowie der Alien Commander. Abgerundet wird das Update durch eine neue Sprachoption: Brasilianisches Portugiesisch ist ab sofort als Textsprache verfügbar, wodurch das Spiel für noch mehr Spieler weltweit zugänglich wird.

Mit diesem Update unterstreichen die Entwickler erneut den Fokus auf abwechslungsreichen Partyspaß und kontinuierliche Erweiterung – beste Voraussetzungen für viele weitere unterhaltsame Spielabende.