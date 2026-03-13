Lego: Leak zeigt neue Pokémon-Sets für 2026

Pokémon- und Lego-Fans könnten sich in diesem Jahr auf eine große Welle neuer Sets freuen. Laut einem Leak sollen im August 2026 insgesamt 16 neue Pokémon-Sets erscheinen. Erste Informationen zu Preisen und Teilezahlen sind bereits aufgetaucht, offizielle Bilder gibt es allerdings noch nicht.

Großes Pokéball-Display-Modell geplant

Das Highlight der angeblichen Set-Liste soll ein großes Display-Modell eines Pokéballs sein. Dieses Set soll rund 2.339 Teile enthalten und eine UVP von 259,99€ haben. Interessant ist auch, dass das Modell angeblich erstmals Pokémon-Minifiguren enthalten könnte. Welche Figuren genau enthalten sein werden, ist derzeit jedoch noch unklar.

Weitere bekannte Pokémon-Sets laut Leak

Neben dem Pokéball-Display sollen zahlreiche weitere Sets erscheinen, darunter:

Pikachus Trainingshaus mit rund 400 Teilen

mit rund 400 Teilen Arkani mit etwa 1.190 Teilen (ca. 99,99 Euro)

mit etwa 1.190 Teilen (ca. 99,99 Euro) Rayquaza mit rund 1.038 Teilen (ca. 129,99 Euro)

mit rund 1.038 Teilen (ca. 129,99 Euro) Mampfaxo mit etwa 757 Teilen (ca. 69,99 Euro)

mit etwa 757 Teilen (ca. 69,99 Euro) Schiggys Trainings-Buggy-Abenteuer

Glumandas Begegnung mit Kleinstein

Tragosso vs. Gengars Geisterchallenge

Blitza vs. Glurak

Weitere Sets im Gespräch

Darüber hinaus kursieren noch weitere Setnamen, etwa:

ein Evoli-Entwicklungsset

ein Dojo-Haus mit Riolu

ein Set mit Larvitar und Glibunkel

Hopplos Entwicklung

ein Mewtu-Set

Smart-Play-System könnte integriert werden

Gerüchten zufolge könnten einige der kommenden Sets auch mit dem neuen Smart-Play-System von Lego kompatibel sein. Dabei soll ein sogenannter Smart Brick interaktive Funktionen ermöglichen. Welche Sets diese Technik unterstützen, ist bislang jedoch nicht bestätigt. Da alle Informationen derzeit auf Leaks basieren, bleibt abzuwarten, welche Sets Lego tatsächlich offiziell ankündigt.