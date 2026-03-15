LEGO Education 45203 Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere im Test

Kinder stellen unzählige Fragen über die Welt, besonders, wenn es um Natur, Tiere oder ferne Lebensräume geht. Genau hier setzt die LEGO Gruppe mit den neuen MINT-Sets der Serie LEGO Education an. Sie sollen Kindern ermöglichen, wissenschaftliche Themen nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu entdecken. Statt bloßer Theorie steht dabei das Prinzip „Bauen, Lösen, Erfinden“ im Mittelpunkt, bei dem junge Forscherinnen und Forscher spielerisch experimentieren und eigene Lösungen entwickeln.

Eines dieser neuen Sets ist das LEGO Education 45203 Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere, das Kinder ab neun Jahren auf eine spannende Forschungsreise in die eisige Welt der Polarregionen mitnimmt. Mit über 1.100 Teilen, verschiedenen Tiermodellen und experimentellen Aufgaben soll das Set nicht nur Kreativität fördern, sondern auch grundlegende wissenschaftliche Zusammenhänge vermitteln. Doch wie gut funktioniert dieses Konzept in der Praxis? Wir haben uns das Set genauer angesehen und getestet, wie viel Forschungsgeist tatsächlich im heimischen Kinderzimmer entfacht werden kann.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Das LEGO Education 45203 Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere lädt Kinder ab 9 Jahren zu einer spannenden Forschungsreise in die eisige Welt der Polarregion ein. Mit insgesamt 1.134 Teilen können junge Entdecker ein detailreiches Arktis-Camp mit Hütte, eine verschneite Polarlandschaft und einen eisigen Hang aufbauen. Zum Set gehören außerdem mehrere arktische Tiermodelle, darunter ein großer und ein kleiner Eisbär, Walrosse und Rentiere. Ergänzt wird das Szenario durch vier Wissenschaftler-Minifiguren, die mit verschiedenem Zubehör ausgestattet sind und zu kreativen Rollenspielen rund um Forschung und Naturerkundung einladen.

Im Mittelpunkt des Sets steht das spielerische Lernen im MINT-Bereich. Kinder können beim Bauen und Experimentieren grundlegende Zusammenhänge aus Biologie und Naturwissenschaften entdecken. Vier integrierte Experimente regen dazu an, eigene Lösungen zu entwickeln, Beobachtungen zu machen und Zusammenhänge in der Tierwelt der Arktis zu verstehen. Dabei folgen die Aktivitäten dem Prinzip „Bauen, Ausprobieren und Weiterentwickeln“, wodurch kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten und Kreativität gefördert werden.

Das Set bietet zudem zahlreiche interaktive Funktionen: Die Dachluke der Forschungsstation lässt sich öffnen, die Walrosse können im Wasser „schwimmen“, die Tatzen der Eisbären sind austauschbar und auch das Fell der Rentiere lässt sich variieren. Solche Details sorgen für zusätzliche Dynamik beim Spielen und ermöglichen unterschiedliche Szenarien rund um das Leben in der Arktis.

Mit seinen vielen Figuren, Tieren und Zubehörteilen, darunter Kamera, GPS-Gerät, Fernglas, Taschenlampe und sogar eine Tasse heiße Schokolade, verbindet das Set Rollenspiel, Naturkunde und Experimentieren zu einem abwechslungsreichen Lernerlebnis. Dadurch eignet sich das LEGO® Education Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere nicht nur als kreatives Spielzeug, sondern auch als spannendes Lernset für neugierige Kinder, die sich für Tiere, Natur und wissenschaftliche Entdeckungen interessieren.

Themenwelt LEGO Education Bezeichnung Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere Art.-Nummer 45203 Teileanzahl 1.134 Alter 9+ Veröffentlichung Februar 2026 UVP 99,99 € Minifiguren Ja Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 60-90 Minuten für den Grundaufbau

Über Lego

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister*innen finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über LEGO Education

LEGO® Education eröffnet Schüler:innen der Klassen 1 bis 9 und darüber hinaus einen praxisnahen Zugang zu forschendem Lernen. Das Zusammenspiel aus pädagogischer Expertise, motivierenden LEGO® Steinen und lehrplankonformen Unterrichtseinheiten schafft nachhaltige Lernerlebnisse. Im Fokus stehen sichere Lernumgebungen, Zusammenarbeit und aktives Entdecken, und damit die Stärkung des Selbstvertrauens von Schüler:innen in ihre eigenen Fähigkeiten und Zukunftsmöglichkeiten.

„Mein Verständnis der Naturwelt sowie der Wissenschaft stammt größtenteils aus Expeditionen in unbekannte Gebiete und praktischer Forschung“, sagt der britische Entdecker und Naturforscher Steve Backshall. „Was mich an diesen neuen LEGO Education MINT Sets so begeistert, ist die Art und Weise, wie wirksam sie die Abenteuerlust direkt nach Hause bringen. Kinder werden zu Wissenschaftler:innen: Sie experimentieren, lösen echte wissenschaftliche Probleme und machen ihre eigenen Entdeckungen. Lernen wird so zu einer spannenden Forschungsreise, bei der jede Herausforderung lediglich eine Chance auf ein neues ‚Aha-Erlebnis‘ ist.“

Verpackung und Inhalt

LEGO Education setzt auf ein helles, ansprechendes Verpackungsdesign, das auch sehr gut zum Arktis-Thema passt. Auf der Vorderseite findet sich eine passende grafische Darstellung, die einen Hinweis auf die verschiedenen Aufgaben gibt. Auf der Rückseite sind die vier verschiedenen Experimente genauer dargestellt.

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In der Verpackung finden sich neben der vierteiligen gedruckten Bauanleitung fünfzehn Papierbeutel in unterschiedlichen Größen. Mittlerweile ist bei LEGO der Umstieg von den Plastik- zu den Papiertüten soweit vorangeschritten, dass fast alle neuen Sets auf Plastikbeutel verzichten.

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Der Bauprozess der Grundmodelle

Jede der vier Bauanleitungen steht gesondert für eins der Experimente des LEGO Education 45203 Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere. Die Gliederung folgt dem Motto „Bauen, Lösen, Erfinden“ und zeigt zunächst in den typischen Schrittfolgen den Aufbau des Grundmodells. Dann wird für den Bereich Lösen und Erfinden eine kurze Geschichte in Form von Bildern erzählt, die in die jeweiligen Aufgaben einführt.

Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann. Insbesondere bei besonders komplexen Modellen kann dies durchaus hilfreich sein. Dank der Unterteilung des Modells in Baugruppen kann man hier auch gut im Team zusammen bauen.

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend. Auch die Farbgestaltung der Bausteine ist gleichmäßig. Die Grundmodell sind liebevoll gestaltet und gut proportioniert.

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Als erstes Grundmodell bauen wir eine eingeschneite Forschungsstation. Die Tür ist durch eine Schneeverwehung blockiert und unsere Forscherin kann nur über die Dachluke entkommen. Im Inneren ist die Station mit technischen Anlagen eingerichtet. Zum Öffnen der Dachluke ist eine einfache Drehmechanik integriert. Alle Bauteile finden sich im ersten Beutel.

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Unser zweites Grundmodell ist eine Walross-Mama mit ihrem Baby, doch ihr fehlen noch die Brustflossen. Alle vier Flossen sind beweglich befestigt, zudem ist sie an einer Drehmechanik befestigt, wodurch man sie in unterschiedliche Schimmlagen bewegen kann. Ein Taucher mit Taschenlampe versucht die beiden genauer zu beobachten. Alle Bauteile finden sich im vierten Beutel.

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An Land treffen wir als drittes Grundmodell auf eine Rentiermutter mit ihrem Kind. Die Landschaft kann über eine Drehmechanik zwischen Sommer und Winter wechseln. Ein schönes Detail ist der zugefrorene Bach im Winter. Eine Forscherin ist den beiden mit ihrer Kamera auf der Spur. Die Bauteile teilen sich auf den siebten (die Tiere) und achten (die Landschaft) Beutel auf.

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Für das vierte Experiment bauen wir eine Eisbärenmutter samt Baby und Landschaft mit Eisscholle als Grundmodell. Die Eisbärenmutter verfügt über bewegliche Beine und einen beweglichen Kopf, das Baby auch, nur mit einem geringeren Bewegungsspielraum. Die Landschaft besteht aus einer Klippe deren Überhang nach vorne wegbricht und einer wackeligen Eisscholle. Hier finden sich die Bauteile in insgesamt drei Beuteln, aufgeteilt in die Tiere (Beutel elf), die Klippe (Beutel zwölf) und die Eisscholle (Beutel dreizehn).

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Zeit zum Lösen und Erfinden

Im ersten Experiment müssen wir unsere Forscherin aus ihrer misslichen Lage befreien. Um das Problem zu lösen, sollen wir ihr aus einer begrenzten Auswahl an Steinen einen Schlitten bauen. Dank der beweglichen Klappe und der Rampe kann man diesen auch direkt erproben. Danach sollen wir einen noch größeren Schlitten erfinden mit dem sie auch noch ihre Ausrüstung transportieren soll.

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Das zweite Experiment dreht sich um die Walrösser. Zunächst sollen wir ein Problem lösen, indem wir der Walrossmutter ihre Brustflossen verpassen. Danach kann sie endlich wieder ihr Baby in den Arm nehmen. Aber auch unser Erfindergeist wird gefordert, denn unser Forscher benötigt noch ein U-Boot, um die Walrösser sicher zu erforschen.

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An Land fehlt unseren Rentieren noch etwas, eine schützende Schicht Schnee soll im dritten Experiment ihre Körper gegen die eisigen Winde schützen. Da man wilde Tiere möglichst nicht stören soll, benötigt unsere Forscherin noch eine Hütte, aus der sie diese ungehindert beobachten kann. Dieses müssen wir noch erfinden.

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Das vierte Experiment vermittelt neben Biologie sogar auch noch etwas Physik. Das Eisbärenbaby ist auf die Scholle gestürzt und ist Wasser gefallen. Unsere Eisbärenmutter hat aber noch gar keine Krallen an den Füßen. Im Schritt Lösen verpassen wir ihr nun die fehlenden Krallen, sodass sie sicher von der Klippe auf die Scholle springen kann, ohne dabei abzurutschen. Doch auch unser Forscher steckt noch fest. So müssen wir für ihn noch ein Gefährt erfinden, mit dem er sich in Sicherheit bringen kann.

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Die Auswahl an Bausteinen für die Schritte Lösen und Erfinden ist gut zusammengestellt. Insbesondere bei den größeren Aufgaben ist die Auswahl so groß, dass es eine große Varianz an möglichen Lösungen geben kann. Hier kann man kreativ werden und dabei noch etwas lernen. Die Geschichten sind kindgerecht dargestellt und vermitteln schon an sich viele wichtige Details. Sie bilden aber auch eine gute Basis für gemeinsames Spielen und Lernen, denn man kann hier noch viel mehr rundherum erzählen.

Fazit:

Das LEGO Education 45203 Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere zeigt sehr gelungen, wie sich Spiel, Kreativität und Lernen miteinander verbinden lassen. Der Aufbau der vier Grundmodelle ist abwechslungsreich gestaltet und führt Schritt für Schritt in die jeweiligen Experimente ein. Besonders das Konzept „Bauen, Lösen, Erfinden“ funktioniert in der Praxis überraschend gut: Kinder werden nicht nur durch den Bauprozess geführt, sondern anschließend aktiv dazu angeregt, eigene Lösungen zu entwickeln und ihre Ideen auszuprobieren. Dadurch entsteht ein Spielablauf, der deutlich über das klassische Aufbauen eines LEGO-Sets hinausgeht.

Auch thematisch überzeugt das Set. Die verschiedenen Tiere, die kleine Forschungsstation und die passenden Geschichten rund um die Experimente schaffen eine stimmige Arktis-Kulisse, in der Kinder spielerisch mehr über Natur, Tiere und wissenschaftliche Zusammenhänge lernen können. Gleichzeitig bieten die Aufgaben genügend Freiraum, um kreativ zu werden und unterschiedliche Lösungswege zu testen. Besonders gelungen ist dabei die Auswahl der zusätzlichen Bausteine für die „Lösen“- und „Erfinden“-Phasen, die genügend Möglichkeiten für eigene Konstruktionen bietet.

Qualitativ liefert LEGO wie gewohnt eine sehr hohe Verarbeitungsqualität mit passgenauen Steinen, klar strukturierten Bauanleitungen und liebevoll gestalteten Modellen. Auch die Mischung aus gedruckter Anleitung und digitaler Unterstützung über die LEGO Builder App funktioniert gut und erleichtert gerade jüngeren Baumeisterinnen und Baumeistern den Einstieg.

Unterm Strich ist das LEGO Education 45203 Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere ein gelungenes Lernspielzeug, das Kinder nicht nur beschäftigt, sondern ihnen auch spielerisch naturwissenschaftliche Denkweisen näherbringt. Wer ein Set sucht, das Kreativität, Problemlösung und Interesse an Natur und Wissenschaft fördert, findet hier eine spannende Kombination aus Bauset, Experimentierkasten und Rollenspielwelt. Besonders für neugierige Kinder mit Interesse an Tieren und Naturthemen bietet das Set viele Möglichkeiten, immer wieder neue Ideen auszuprobieren und eigene kleine Forschungsabenteuer zu erleben. Mit einem UVP von 99,99 € ist dieses Set das bislang größte der neuen Education-Serie, aber mit vier Experimenten auch das vielfältigste.

Das Baustein-Set LEGO Education 45203 Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere wurde Game2Gether von Lego für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.