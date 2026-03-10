LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters: Neues Video stellt Schurken-Handlanger vor

Warner Bros. Games hat ein neues Video zu LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters veröffentlicht. Der Clip rückt diesmal nicht Batman selbst, sondern die oft übersehenen Handlanger der Superschurken in Gotham City in den Mittelpunkt. In dem humorvollen „Verbrecher-Orientierung“-Video wird gezeigt, was es bedeutet, als NPC-Handlanger, hier augenzwinkernd als „Notorious Professional Criminals“ bezeichnet, für die großen Schurken der Stadt zu arbeiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kriminelle Karriere mit LEGO-Humor

Das Video präsentiert die Rolle der Handlanger als eine Art Karriereweg innerhalb Gothams Unterwelt. Neben den typischen Risiken eines Jobs für Superschurken gibt es laut der fiktiven „Broschüre“ auch einige Vorteile, darunter Zugang zu berühmten Orten wie der Iceberg Lounge. Der Clip setzt dabei stark auf den typischen Humor der LEGO-Spiele und erweitert die Welt des kommenden Action-Adventures um eine weitere Perspektive.

Entwickelt wird das Spiel von TT Games. Die Kampagne begleitet Bruce Wayne auf seinem Weg vom jungen Helden bis zur Legende des Dunklen Ritters. Dabei greift das Spiel Inhalte aus verschiedenen Batman-Medien auf, darunter Filme, Serien, Comics und Videospiele. Gleichzeitig bleibt der bekannte LEGO-Humor ein zentraler Bestandteil des Erlebnisses.

Release und Vorbestellerboni

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint am 29. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellen, erhalten bereits ab dem 26. Mai einen 72-Stunden-Early-Access. Als Vorbesteller bekommt ihr außerdem den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, inspiriert von der bekannten Comicreihe. Zusätzlich kann zum Release der „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freigeschaltet werden. Der auf Batmans erstem Auftritt in Detective Comics #27 (1939) basiert. Eine Version für Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant, ein genauer Veröffentlichungstermin wurde dafür jedoch noch nicht bekannt gegeben. Wir bleiben auf jeden Fall an Infos für euch dran.