LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint früher – Release, Vorbesteller-Boni & DLCs

„Heilige gute Neuigkeiten, Batman!“: Warner Bros. Games hat bekannt gegeben, dass LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters weltweit bereits eine Woche früher erscheint, nämlich am 22. Mai 2026 für PlayStation®5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Ab sofort können Spielerinnen und Spieler die Standard- und Deluxe-Edition für diese Plattformen vorbestellen. Wer sich für die Deluxe-Edition entscheidet, erhält sogar 72 Stunden Vorabzugang und kann bereits ab 19. Mai in das Abenteuer starten. Alle Vorbestellerinnen und Vorbesteller bekommen außerdem zum Release den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, der von der gleichnamigen, gefeierten Comicreihe inspiriert ist.

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Eine vollständige Übersicht über die Inhalte der Standard- und Deluxe-Editionen findet sich auf der offiziellen Webseite. Zusätzlich liefert eine Infografik zur Deluxe-Edition weitere Details zu den DLC-Inhalten, die ab September 2026 veröffentlicht werden sollen. Die Nintendo Switch™2-Version des Spiels wird dagegen erst später im Jahr 2026 erscheinen, kann aber bereits jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden.

LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters wird von TT Games entwickelt und ist ein Action-Adventure, das Spielerinnen und Spieler auf die epische Reise von Bruce Wayne mitnimmt – vom Ursprung bis zur Legende des Maskierten Rächers. Inspiriert von Jahrzehnten an Batman-Filmen, -Serien, -Comics und -Spielen verbindet die Kampagne klassische DC-Geschichten mit dem typischen LEGO-Humor von TT Games und schafft so ein umfassendes LEGO-Batman-Erlebnis.

Zum Start können Spielerinnen und Spieler außerdem den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freischalten. Dieses klassische Kostüm orientiert sich am ersten Auftritt des Maskierten Rächers in Detective Comics #27 aus dem Jahr 1939. Der Anzug steht allen zur Verfügung, die ein Warner Bros. Games-Konto erstellen oder bereits besitzen.

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Besondere LEGO Sets

Zusätzlich sind ab sofort vier neue LEGO DC-Batman-Sets erhältlich, die jeweils digitale Inhalte für das Spiel enthalten und mit Veröffentlichung eingelöst werden können. Das Set LEGO® DC Batman™: Batman Logo schaltet einen exklusiven goldenen Batanzug frei. Die Sets LEGO® DC Batman™: The Batman™ Batmobile™, LEGO® DC Batman™ Batman v Superman™ Batmobile™ sowie LEGO® DC Batman™: Batman & Robin™ Batmobile™ enthalten jeweils eine spielbare Version des entsprechenden Fahrzeugs im Spiel sowie eine exklusive goldene Variante des jeweiligen Batmobils. Der goldene Batanzug und die goldenen Fahrzeugversionen sind im Spiel ausschließlich über den Kauf der entsprechenden LEGO-Sets erhältlich.