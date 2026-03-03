KLYQA Welly – Der intelligente Trinkbrunnen für Katzen und Hunde

Der Klyqa Welly ist ein intelligenter Trinkbrunnen der nächsten Generation für Katzen und kleine Hunde, der täglich frisches, hygienisches und intelligent gesteuertes Wasser liefert. Der Welly vereint fortschrittliche Wassertechnologie, hochwertige Filterung und modernes Design, um das Wohlbefinden von Haustieren zu verbessern und gleichzeitig den Alltag von Tierhaltern zu vereinfachen.

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Trinkbrunnen, bei denen Katzen oft über Stunden hinweg immer wieder dasselbe Wasser trinken – bereits vermischt mit Speichel, Futterresten und Schmutzpartikeln – sorgt der Welly dafür, dass dein Haustier kontinuierlich frisches Wasser erhält.

Das Herzstück dafür ist das Zwei-Tank-System, bei dem Frischwasser und Grauwasser strikt getrennt werden: Schmutziges Wasser wird nicht zurückgeführt und nicht erneut “umgewälzt”, sondern bleibt getrennt. Zusätzlich sorgt die automatische Wassererneuerung dafür, dass das Wasser regelmäßig frisch bleibt – individuell einstellbar über die App.

Über integrierte Gewichts- und Sensorsysteme kann Welly das Trinkverhalten in Echtzeit erfassen, sodass Tierhalter*innen jederzeit sehen können, wie viel ihr Haustier tatsächlich getrunken hat. Damit wird aus einem Trinkbrunnen ein smarter Gesundheitshelfer – jederzeit und überall.

Der Welly verfügt über einen integrierten Wassererhitzer für Tiere, die warmes Wasser bevorzugen. Zusätzlich bietet der Trinkbrunnen zwei smarte Betriebsmodi: einen sensorgesteuerten Modus, bei dem der Wasserfluss automatisch durch die Bewegung des Tieres aktiviert wird, sowie einen 24h-Fountain-Modus für dauerhaft fließendes Wasser. Beide Modi sind darauf ausgelegt, das natürliche Trinkverhalten zu fördern und den Wasserzugang besonders attraktiv zu machen.

Welly ist dabei extrem leise im Betrieb, sodass er sich ideal für den Alltag eignet – auch in ruhigen Wohnräumen oder nachts. Neben der Wasserversorgung verbindet Welly Tierliebhaber über den Klyqa Welly Club, eine unterhaltsame Belohnungs- und Interaktionsplattform, die gesunde Trinkgewohnheiten und Empfehlungen in echte Vorteile im wachsenden Klyqa Pet Ökosystem verwandelt. Mitglieder können dabei Klyqa Points sammeln – zum Beispiel durch Nutzung, Interaktionen oder Empfehlungen.

Für Hygiene und Qualität ist der Welly mit einem leistungsstarken BASF-Ultrafilter ausgestattet, der in der Frischwasser-Kammer arbeitet und eine Lebensdauer von bis zu 9 Monaten ermöglicht. Der Filter entfernt Verunreinigungen, verbessert den Geschmack und sorgt für hygienisches Wasser bei minimalem Wartungsaufwand. Die 220 ml fassende Trinkschale hat die ideale Größe für Katzen und kleine Hunde und bietet ein flaches, leicht zugängliches und schnurrhaarfreundliches Trinkerlebnis. Die Schale lässt sich einfach entnehmen und komplett zerlegen, was eine gründliche Reinigung und höchste Hygiene mit minimalem Aufwand ermöglicht.

Welly funktioniert flexibel im Alltag: Er unterstützt sowohl den Betrieb über Netzteil als auch über Batterie-Modus – ideal für verschiedene Wohnsituationen und Standorte (Hinweis: Im Batteriebetrieb können bestimmte Funktionen eingeschränkt sein).

Für zusätzliche Motivation und Bindung sorgt das interaktive Ambient Light, das Aufmerksamkeit erzeugt und Haustiere spielerisch dazu animiert, häufiger zu trinken. Ein weiteres Highlight: Der Welly liefert nicht nur Rohdaten, sondern bietet eine neue Ebene an Insights – über eine KI- gestützte Wochenübersicht, die das Trinkverhalten auf Basis der gesammelten Daten verständlich zusammenfasst und den Nutzer*innen dabei hilft, Trinkgewohnheiten besser einzuordnen.

Der Welly ist ab sofort verfügbar und kostet 129,99 EUR UVP (bunte Varianten) bzw. 139,99 EUR UVP (Weiß oder Anthrazit). Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.