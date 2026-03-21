„Ich investiere täglich etwa drei bis vier Stunden“ – Interview mit dem M.A.Y.A. Entwickler

Ein Videospiel zu entwickeln, ist ein Wunschprojekt, welches viele Menschen gerne verwirklichen würden. Dank moderner Technik sind die Hürden kleiner geworden. Doch den Traum wirklich verfolgen und ernsthaft an die Sache zu gehen, machen nur die Wenigsten. Wir hatten die Freude, das Indie-Spiel M.A.Y.A. testen zu dürfen. Anschließend haben wir dem Solo-Entwickler Jona unsere Fragen stellen können.

„Ich investiere täglich etwa drei bis vier Stunden in die Entwicklung von M.A.Y.A„

Hallo Jona, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Befindest du derzeit noch in Arbeiten rund um dein Spiel M.A.Y.A.?

Ich investiere täglich etwa drei bis vier Stunden in die Entwicklung von M.A.Y.A. Mein Ziel ist es, das Projekt bis Februar 2027 fertigzustellen und zu veröffentlichen.

Wie lange hast du an M.A.Y.A. gearbeitet?

Die ersten Charakter-Designs entstanden im Februar 2024. Ursprünglich war das Gameplay auf Schwertkampf ausgelegt, doch im Prozess habe ich mich für eine neue Richtung entschieden und den Charakter-Controller komplett auf Shooter-Mechaniken umgebaut.



„Mein Anspruch ist es, ein hochwertiges Action-Adventure im Indie-Scale zu erschaffen.“

Wieso sollte man M.A.Y.A. zocken?

Mein Anspruch ist es, ein hochwertiges Action-Adventure im Indie-Scale zu erschaffen. Ich möchte kein Spiel, für das man 20 Stunden investieren muss – mir geht es um ein intensives Erlebnis, in das man direkt eintauchen und mit viel Spaß in kompakter Zeit durchspielen kann.



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Nicht das erste Projekt

M.A.Y.A. war nicht dein erstes Spiel, welches du entwickelt hast, richtig?

Richtig, mein Debüt-Projekt war ‚Karina Katana‘. Das war eine extrem steile Lernkurve für mich, durch die ich wertvolle Erfahrungen für meine heutige Arbeit sammeln konnte.



„Das Programmieren ist für mich das Werkzeug, um Welten zum Leben zu erwecken.““

Wie kamst du damals zum Spieleentwickeln, was hat dich bis jetzt dort gehalten?

Während meiner Ausbildung zum Informatiker habe ich in der Berufsschule schnell gemerkt, dass meine wahre Leidenschaft darin liegt, interaktive Software zu gestalten. Das Programmieren ist für mich das Werkzeug, um Welten zum Leben zu erwecken.

Hast du dich bewusst dafür entschlossen Solo-Entwickler zu sein, oder fehlt es dir schlicht an Mitstreitern?

Momentan genieße ich die kreative Freiheit als Solo-Entwickler sehr. Für die Zukunft kann ich mir aber absolut vorstellen, in einem Team mit anderen Entwicklern zusammenzuarbeiten und Synergien zu nutzen.



Kannst du uns schon etwas zu deinen kommenden Projekten erzählen?

Ideen für die Zeit nach M.A.Y.A. habe ich natürlich viele, aber festlegen möchte ich mich noch nicht. Fest steht nur: Mein nächstes Projekt soll einen etwas kompakteren Entwicklungszyklus haben.



„Mein Erstlingswerk ‚Karina Katana‘ ist kostenlos verfügbar und konnte bisher rund 1.000 Downloads verzeichnen“

Erfolg und Misserfolg

Viele Solo-Entwickler konnten überwältigende Erfolge feiern, viele scheitern aber auch. Wie würdest du dein Leben als Solo-Entwickler beschreiben?

Von kommerziellen Erfolgen oder Misserfolgen zu sprechen, wäre noch zu früh, da M.A.Y.A. noch in Arbeit ist. Mein Erstlingswerk ‚Karina Katana‘ ist kostenlos verfügbar und konnte bisher rund 1.000 Downloads verzeichnen, was für mich ein schönes Feedback ist.



Hast du als Entwickler Vorbilder in der Szene?

Um mich ständig zu verbessern, verfolge ich Kanäle wie Thomas Brush, BiteMe Games oder das Game Makers Toolkit. Es wäre natürlich ein Traum, eines Tages eine ähnliche Reichweite und Resonanz mit meinen eigenen Spielen zu erzielen.



Zockst du selbst Privat gerne? Was sind deine Lieblingsspiele?

Absolut! Während ich privat viel Zeit in kompetitiven Titeln wie LoL, CS:GO oder Fortnite verbracht habe, liegen meine Wurzeln bei atmosphärischen Singleplayer-Erlebnissen. Red Dead Redemption 2 und Jedi Survivor sind meine absoluten Favoriten. Aber auch Titel wie The Last of Us, Star Wars Outlaws oder früher die Skylanders-Reihe haben mich als Entwickler geprägt.



Wir danken Jona ganz herzlich für das Interview. Die Demo von M.A.Y.A könnt ihr kostenlos auf Steam ausprobieren.

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