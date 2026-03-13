Honkai: Star Rail 4.1 angekündigt – Star-Rail-FEST, neuer Charakter Ashveil und Spielmodus

Die weltweit bekannte Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat heute angekündigt, dass Version 4.1 von Honkai: Star Rail mit dem Titel „Außer Kontrolle für das Morgengrauen“ am 25. März veröffentlicht wird. In diesem Update wird die Handlung rund um Planarcadia weitergeführt. Die Besatzung des Astralexpresses erhält eine Einladung zum großen „Star-Rail-FEST“, einem Fan-Festival, das ihre vergangenen interstellaren Abenteuer feiert. Doch hinter der fröhlichen Atmosphäre verbergen sich dunkle Machenschaften, und eine Krise folgt auf die nächste. Spieler dürfen sich außerdem auf ein neues Abenteuer an der Seite des bekannten Detektivs Ashveil freuen.

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Nach ihrer Ankunft in Planarcadia gelingt es dem Trailblazer, sich die Maske für die Teilnahme an den Phantasmond-Spielen zu sichern und die berühmte Streamerin Sparxie zu besiegen, die großes Chaos verursachen wollte. Dadurch rückt er schnell in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Um noch mehr Menschen die Welt von Star Rail und den Geist des Trailblazing näherzubringen, vereinbart Pearl, die Geschäftsführerin von Planarcadia, eine Kooperation mit der Express-Besatzung. Gemeinsam organisieren sie die große Ausstellung „Star-Rail-FEST“, die ganz im Zeichen der Reisen des Astralexpresses steht. Während die Eröffnung der Ausstellung näher rückt, laufen die Phantasmond-Spiele weiterhin auf Hochtouren, und ein Konflikt zwischen verschiedenen Parteien bahnt sich an. Wie sich die Ereignisse angesichts dieser Spannungen entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

Das „Star-Rail-FEST“ bringt vergangene Abenteuer zurück

Als Hommage an die legendären Erlebnisse des Astralexpresses umfasst das „Star-Rail-FEST“ drei frei zugängliche Ausstellungsbereiche: Belobog, Xianzhou-Luofu und Penacony. Bewohner von Planarcadia können über den „Interplanaren Sprung“ in einen speziell gestalteten Shuttleexpress mit Pom-Pom-Front einsteigen und zahlreiche Highlights der Trailblaze-Expedition erleben. Besucher können unter anderem den Kampf riesiger Ballonfiguren beobachten, die auf der Obersten Wächterin Cocolia und dem Motor der Zerstörung basieren, das spektakuläre Duell gegen die Verwüsterfürstin Phantylia in der Schuppenklamm der Luofu nacherleben oder gemeinsam mit der Express-Crew zu Robins Gesang gegen den mächtigen Septimus antreten.

Auch der Pearluxe-Turm, Hauptsitz der Pearluxe Corp und Veranstaltungsort der Ausstellung, wird erkundbar sein. Dort erwarten Besucher unter anderem das neue, besonders bewegliche Modell „Legierungskönig Pom-Pom“ sowie zahlreiche Mechatron-Attraktionen.

Neuer spielbarer Charakter: Detektiv Ashveil

Eine zentrale Rolle in dieser Geschichte spielt der Detektiv Ashveil, der nun offiziell als spielbare Figur eingeführt wird. Obwohl er meist einen eher entspannten und etwas unzuverlässigen Eindruck macht, zeigt er in dieser Episode seine ernsthafte und engagierte Seite. Bereits am Ende der vorherigen Handlung nahm Ashveil an den Phantasmond-Spielen teil und begann mit der Untersuchung eines Mordfalls in Dovebrook. Auch diesmal arbeitet er mit der Express-Besatzung zusammen, um die Verschwörung aufzudecken, die sich hinter den Feierlichkeiten verbirgt, und den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen.

Im Kampf tritt Ashveil als 5-Sterne-Figur des Blitz-Elements auf dem Pfad der Jagd auf und ist während des gesamten Banners von Version 4.1 verfügbar. Seine Fähigkeiten sind auf das gezielte Verfolgen von Gegnern ausgelegt. Setzt er während der Erkundung seine Technik ein, versetzt er Feinde in einem bestimmten Bereich in Schwindel. Zu Beginn eines Kampfes erhöht er den kritischen Schaden aller Verbündeten und markiert einen Gegner als „Köder“. Solange dieser Köder aktiv ist, wird die Verteidigung aller Gegner reduziert. Greift Ashveil den Köder erneut mit seiner Fertigkeit an, verursacht er zusätzlichen Schaden und stellt Fertigkeitspunkte für das Team wieder her. Während Verbündete den Köder attackieren, führt Ashveil automatische Folgeangriffe aus und sammelt dabei die Ressource „Völlerei“. Wird diese eingesetzt, verstärken sich seine Verfolgungsangriffe deutlich. Besiegt er ein Ziel, setzt er die Jagd sofort beim nächsten Gegner fort, ähnlich wie ein hungriges Wolfsrudel, das seine Beute unerbittlich verfolgt.

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Neuer Spielmodus und zusätzliche Inhalte

Mit Version 4.1 wird außerdem ein neuer Spielmodus namens „Kriegssaga der Wispaes“ eingeführt. In der Graphia-Akademie können Spieler verschiedene Wispae-Soldaten in strategische Kämpfe führen. Durch das Aufleveln der Wispaes sowie den Einsatz unterschiedlicher Zauberkarten und Kapseln lassen sich zahlreiche Helden der Akademie besiegen und neue Wispae-Gefährten freischalten. Nach Abschluss der Herausforderungen können Spieler zudem Besucher „von hinter dem Himmel“ zu noch anspruchsvolleren Duellen herausfordern und so weitere taktische Möglichkeiten und Fortschritte erleben.

Darüber hinaus bringt Version 4.1 zahlreiche weitere Inhalte mit sich. Nach der Veröffentlichung erhalten Spieler durch einfaches Einloggen zehn kostenlose Ziehungen. Das Divergente Universum startet außerdem in eine neue Phase mit dem Titel „Chroniken von Arcadia“, in der Spieler mithilfe von Wegpunktpässen selbst entscheiden können, welche Regionen sie besuchen möchten. Zusätzlich wird das neue aufrüstbare System „Maske des Hochgefühls“ eingeführt, über das weitere Belohnungen freigeschaltet werden können. Auch zeitlich begrenzte Events wie „Planarer Riss“ und „Garten des Überflusses“ mit doppelten Belohnungen stehen zur Verfügung, um mehr Planarornamente und Verbesserungsmaterialien zu erhalten.

Honkai: Star Rail ist derzeit für PC, iOS, Android, den Epic Games Store und die PlayStation 5 verfügbar und wurde plattformübergreifend bereits mehr als 150 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2023 den Titel „iPhone Game of the Year“ im App Store von Apple, „Best Game“ bei Google Play sowie „Best Mobile Game“ bei den Game Awards. Ende 2024 folgten weitere Ehrungen, darunter der „Still Playing Award – Mobile“ bei den Golden Joystick Awards sowie der Sony PlayStation Partner Award. Die Altersfreigabe liegt bei T (Teen) durch die ESRB und PEGI 12.