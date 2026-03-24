Guilty Gear Strive bekommt großes 2.00-Update

Fünf Jahre nach Release erhält Guilty Gear Strive ein umfangreiches Update: Version 2.00 erscheint am 9. April 2026 und soll das Fighting-Game grundlegend überarbeiten. Entwickler Arc System Works spricht dabei von einer Art „Neustart“, der viele Systeme und Charaktere verändert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Mechaniken und umfassende Reworks für Guilty Gear

Mit Update 2.00 wird eine neue Gameplay-Mechanik eingeführt, während bestehende Charaktere umfassend überarbeitet werden. Das Update erinnert damit an frühere große Revisionen der Reihe wie Guilty Gear Xrd Rev 2, die ebenfalls massive Änderungen mit sich brachten. Gleichzeitig markiert das Update den Beginn von Season 5, die wieder über einen Season Pass erweitert wird. Bereits bestätigt sind:

Jam – erscheint direkt zum Update am 9. April

– erscheint direkt zum Update am 9. April Robo-Ky – geplant für Sommer 2026

– geplant für Sommer 2026 zwei weitere Charaktere – geplant für Winter 2026 und Frühjahr 2027

Battle Pass sorgt für Diskussionen

Nicht alle Änderungen kommen ohne Kritik. Arc System Works plant die Einführung eines Battle-Pass-Systems, das kosmetische Inhalte und weitere Extras bieten soll. Noch ist unklar, ob alle Inhalte auch ohne zusätzlichen Kauf freigeschaltet werden können oder ob der Battle Pass notwendig sein wird.

Mit Version 2.00 erhält Guilty Gear Strive eines seiner größten Updates seit Release. Für viele Spieler dürfte es sich fast wie ein komplett neues Spiel anfühlen.