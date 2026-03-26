[Gewinnspiel] Red Bull Jump & Run 2026 in Düsseldorf – Tickets gewinnen & alle Infos

Am 28. März 2026 wird es in Düsseldorf wieder spektakulär: Red Bull Jump & Run geht in die zweite Runde – größer, schneller und noch unterhaltsamer als beim gefeierten Debüt im vergangenen Jahr. Das einzigartige Event verbindet sportliche Höchstleistung mit Gaming-Elementen und bringt einige der bekanntesten Creator Deutschlands auf einen gemeinsamen Parcours.

Austragungsort ist der Schützenplatz Eller in Düsseldorf, wo ein eigens errichtetes Show-Zelt zur Arena für packende Duelle wird. Vier Teams treten gegeneinander an – mit nur einem Ziel: den Hindernisparcours schneller und besser als die Konkurrenz zu meistern.

Vier Captains, vier Teams, ein spektakulärer Wettkampf

Angeführt werden die Teams von bekannten Größen der Streaming- und Creator-Szene:

Kevin Teller

Sebastian Meyer

Fibi Pfeifer

LetsHugo

Während Papaplatte als Titelverteidiger antritt, hat Rewinside noch eine Rechnung offen. LetsHugo steigt erstmals als Captain ein – und auch Fibii will direkt bei ihrem Debüt ein Zeichen setzen. Wer am Ende die Nase vorn hat, entscheidet sich in einem temporeichen Wettkampf voller Überraschungen.

Hindernislauf trifft Gaming-Challenge

Das Konzept bleibt einzigartig: In mehreren Runden müssen die Teams einen anspruchsvollen Obstacle Run überwinden – doch es geht nicht nur um Kraft und Ausdauer. Verschiedene Spielmodi, unerwartete Wendungen und zusätzliche Challenges verlangen den Teilnehmenden auch taktisches Geschick und perfektes Teamwork ab.

Live vor Ort oder im Stream dabei sein

Wer die Action hautnah erleben möchte, kann sich Tickets sichern – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Alternativ wird das Event live auf Twitch übertragen, unter anderem auf dem Kanal „Red Bull Zockt 100“ sowie den Streams der Team Captains.

Event-Details auf einen Blick:

Datum: 28. März 2026

Einlass: ab 14:00 Uhr

Livestream: ab 15:30 Uhr

Ort: Schützenplatz Eller, Düsseldorf

Tickets: ab 20 € erhältlich

Jetzt mitmachen & Tickets gewinnen!

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2 Tickets für Red Bull Jump & Run 2026



Die Teilnahmebedingungen in der Kürze

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 12 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden sich im Gleam-Formular.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 27.03.2026, 13:37 Uhr