Genshin Impact Luna VI: Neue Map, Linnea & Tempel des Raums ab 8. April

Mit Version „Luna VI – Lied des leeren Mondes: Wirbeltanz: Vorhergesagte Heimkehr“ liefert HoYoverse das nächste große Update für Genshin Impact. Ab dem 8. April erwartet Spieler eine umfangreiche Erweiterung, die nicht nur neue Regionen erschließt, sondern auch frische Gameplay-Elemente, Charaktere und Events ins Spiel bringt.

Neue Gebiete zwischen Erde und Himmel

Die Welt von Genshin Impact wächst weiter: Im Norden von Mondstadt eröffnet sich ein neues Gebiet, das mit weitläufigen Blumenfeldern und dem geschäftigen Dornmannshaven lockt. Während sich am Boden das Handelsleben entfaltet, richtet sich der Blick zugleich in den Himmel, wo der geheimnisvolle Tempel des Raums schwebt.

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Dieser außergewöhnliche Ort, erschaffen von Asmodäus, verbindet unterschiedliche kulturelle Einflüsse und stellt Spieler vor neue Herausforderungen. Innerhalb des Tempels lassen sich Räume aktiv verändern, wodurch sich neue Wege öffnen und verborgene Geheimnisse enthüllt werden. Gleichzeitig knüpft das Gebiet erzählerisch an vergangene Abenteuer an und liefert weitere Hinweise auf die mysteriöse Herrscherin des Raums. Auch kampftechnisch gibt es Neues zu entdecken, etwa mit dem Boss „Wächter – Der Gestürzte“, der in der offenen Welt auf mutige Spieler wartet.

Linnea bringt frischen Wind ins Kampfsystem

Ein zentrales Highlight des Updates ist die Einführung der neuen 5-Sterne-Figur Linnea, die als Geo-Bogenschützin neue strategische Möglichkeiten eröffnet. Als Naturforscherin aus Snezhnaya verbindet sie offensive und unterstützende Fähigkeiten und erweitert das bekannte Elementarsystem um die Reaktion „Mond-Kristallisation“.

Im Kampf zeigt sich Linnea vielseitig: Sie kann kontinuierlichen Schaden aus dem Hintergrund verursachen oder gezielt starke Angriffe entfesseln, während ihre Fähigkeiten gleichzeitig das Team stärken und sogar heilen. Durch die Unterstützung ihrer Gefährtin Lumi werden Gegner zusätzlich geschwächt, was besonders in anspruchsvollen Kämpfen neue taktische Optionen eröffnet. Auch abseits der Gefechte bringt sie Vorteile mit sich, da sie bei Erkundungstouren seltene Funde belohnt.

Neue Gebete und bekannte Gesichter

Wie gewohnt wird das Update von neuen Event-Gebeten begleitet, die über zwei Phasen verteilt sind. Während in der ersten Phase Linnea im Mittelpunkt steht und von der Rückkehr Chascas begleitet wird, folgen in der zweiten Phase bekannte Figuren wie Nefer und Lauma. Ergänzend dazu wird erstmals ein spezielles Kollektionsgebet für Charaktere aus Fontaine eingeführt, das zusätzliche Sammelanreize schafft.

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Events, Herausforderungen und Belohnungen

Auch abseits der Hauptinhalte bietet Version „Luna VI“ zahlreiche Aktivitäten. In Nod-Krai werden Spieler zu einer großen Handelsmesse eingeladen, die nicht nur erzählerisch eingebettet ist, sondern auch spielerisch abwechslungsreiche Herausforderungen bereithält. Dabei reicht das Spektrum von koordinierten Koop-Kämpfen mit Luftbombardements bis hin zu schnellen Reaktionsspielen, bei denen Timing und Präzision gefragt sind.

Wer diese Aufgaben meistert, kann sich unter anderem über die kostenlose Rekrutierung von Jahoda freuen – ein zusätzlicher Anreiz, sich intensiv mit den Event-Inhalten auseinanderzusetzen.

Verbesserungen für Spieler und Kreative

Neben neuen Inhalten arbeitet HoYoverse auch an bestehenden Systemen weiter. So erhält Miliastra Wonderland ein umfassendes Update, das die Kapazitäten erweitert und neue Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Besonders der neue Spezialeffekte-Editor dürfte für kreative Spieler interessant sein, da er tiefere Anpassungen von Fähigkeiten und Benutzeroberflächen erlaubt.

Plattformübergreifendes Abenteuer geht weiter

Mit all diesen Neuerungen bleibt Genshin Impact seinem Konzept treu und bietet weiterhin ein plattformübergreifendes Spielerlebnis. Dank Cross-Save und Multiplayer können Spieler ihre Fortschritte nahtlos auf PlayStation, Xbox, PC sowie mobilen Geräten fortsetzen.

Mit Version „Luna VI“ wächst nicht nur die Spielwelt weiter – auch die erzählerische Tiefe und die spielerischen Möglichkeiten nehmen erneut deutlich zu.