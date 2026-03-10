Game2Gether x Carrera – Gewinnspiel zum Mario Day

It’s-a me – Gewinnspiel! Zum Mario Day am 10.03. feiern wir unseren Lieblingsklempner natürlich mit Vollgas: Gemeinsam mit Mario und Carrera geht’s diesmal nicht nur durch das Pilz-Königreich, sondern direkt auf die Rennstrecke! Deshalb verlosen wir das Mario Kart™ Tabletop Racing Set – Mario & Luigi, mit dem ihr selbst Gas geben könnt, also schnallt euch an, startet die Motoren und mit etwas Glück heißt es bald: Let’s-a go!

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Carrera“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mit dem Mario Kart™ Tabletop Racing Set – Mario & Luigi kommt echtes Rennstrecken-Feeling direkt auf den Tisch. Die beiden detailgetreuen Carrera RC Fahrzeuge von Mario und Luigi (je 6,2 cm lang) sorgen für rasanten Fahrspaß und bringen den beliebten Mario Kart™-Charme ins eigene Zuhause. Dank zahlreicher Streckenelemente und bunter Dekorationen lassen sich immer wieder neue Parcours gestalten – von klassischen Rennstrecken bis hin zu kreativen Fantasiekursen. Griffige Gummireifen sorgen für optimalen Halt, während die präzise 2,4-GHz-Steuerung Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h ermöglicht. Für noch mehr Action können zusätzliche Mario Kart™ Mini RC Fahrzeuge ergänzt werden, sodass spannende Rennen mit bis zu 16 Fahrzeugen möglich sind, perfekt für packende Duelle mit Freunden und der ganzen Familie.

Bereit für das Rennen? Jetzt mitmachen und die Chance auf das Mario Kart™ Tabletop Racing Set sichern!



Das Game2Gether Mario-Day-Gewinnspiel mit Carrera





Teilnahmeschluss ist der 23.03.2026, 23:59 Uhr