Forensics: Crime Scene Detective – Realistischer Forensik-Simulator angekündigt

Aerosoft und Binary Impact freuen sich gemeinsam mit Alchemical Works, den neuen Kriminaltechnik-Simulator Forensics: Crime Scene Detective anzukündigen. Das Spiel wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz entwickelt und ermöglicht einen realistischen Einblick in die Arbeit moderner Forensik. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle von Spezialisten der Spurensicherung, deren Aufgabe es ist, komplexe Kriminalfälle zu analysieren und die Wahrheit hinter ihnen aufzudecken.

Der Titel erscheint für PC über Steam und ist als erstes Spiel seiner Art auch für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S geplant. Forensics: Crime Scene Detective fordert ein methodisches Vorgehen: Hinweise müssen präzise untersucht, Beweise sorgfältig ausgewertet und Spuren konsequent verfolgt werden, ganz ähnlich wie bei den Ermittlungen echter Fachkräfte des Landeskriminalamts (LKA).

In Zusammenarbeit mit erfahrenen Forensik-Expertinnen und -Experten entwickelt, setzt das Spiel stark auf Authentizität und vermittelt einen umfassenden Eindruck vom Arbeitsalltag der LKA-Ermittlerinnen und -Ermittler. Die Fälle orientieren sich an realistischen Szenarien und verlangen analytisches Denken. Daten müssen ausgewertet, Hypothesen überprüft und beispielsweise ballistische Vergleiche durchgeführt werden, um belastbare Beweise zu sichern und Fälle erfolgreich abzuschließen.

Die Wahrheit liegt im Detail

Spielerinnen und Spieler untersuchen verschiedenste Tatorte, darunter Wohnungen, Bars, Keller oder andere Orte, die mit einem Verbrechen oder einer verdächtigen Person in Verbindung stehen. Mithilfe professioneller forensischer Ausrüstung gilt es, selbst kleinste Spuren zu entdecken und zu sichern: Fingerabdrücke auf Glasoberflächen, gelöschte Nachrichten auf Smartphones oder feine Blutspritzer, die einer offiziellen Aussage widersprechen könnten.

Die Ermittlungen enden jedoch nicht am Tatort. Im Labor werden die gesammelten Beweise weiter analysiert, etwa durch DNA-Untersuchungen, die Rekonstruktion ballistischer Flugbahnen oder die Auswertung digitaler Geräte. Spielerinnen und Spieler müssen Informationen logisch miteinander verknüpfen, Täterprofile erstellen und schließlich entscheiden, ob eine verdächtige Person belastet oder entlastet wird.

Entwickelt mit realer Expertise

Forensics: Crime Scene Detective basiert auf den Erfahrungsberichten echter Fachleute des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz (LKA RLP). Durch die enge Zusammenarbeit mit der Behörde soll eine möglichst authentische Darstellung forensischer Arbeit gewährleistet werden. Die Missionen orientieren sich an realistischen Fallbeispielen und setzen auf logische Schlussfolgerungen und beweisbasierte Ermittlungen statt auf vorgegebene Skriptabläufe.

Key Features