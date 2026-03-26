Farmer’s Dynasty 2: Early Access startet am 2. April 2026

Der Frühling markiert traditionell den Beginn der Aussaat, und passend dazu kündigen UMEO Studios und Toplitz Productions den offiziellen Start von Farmer’s Dynasty 2 an. Die PC-Version der Landwirtschafts-Simulation erscheint am 2. April 2026 im Early Access.

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Offene Spielwelt mit vielfältigen Möglichkeiten

Die offene Welt von Farmer’s Dynasty 2 bietet eine Mischung aus unterschiedlichen Gameplay-Elementen und lässt den Spielern maximale Freiheit. Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus Maschinen und Werkzeugen aus zwei Zeitepochen, der Gegenwart und den 1960er-Jahren.

Spieler können sich nicht nur auf klassische Landwirtschaft konzentrieren, sondern auch zahlreiche Nebenaktivitäten entdecken. Dazu zählen Viehzucht, Forstwirtschaft, soziale Interaktionen, Romanzen sowie ein umfangreiches Renovierungssystem. Auch das Familienleben spielt eine zentrale Rolle.

Vom Bauernhof zum Imperium

Ob Getreideanbau, Gemüsezucht oder sogar Imkerei, im Green Thorn Valley gibt es zahlreiche Wege, Geld zu verdienen. Die verschiedenen Tätigkeiten lassen sich flexibel kombinieren und bieten Raum für individuelle Spielstile.

Darüber hinaus eröffnet das Crafting-System weitere Möglichkeiten: Spieler können Immobilien kaufen, renovieren, einrichten und gewinnbringend verkaufen. So lässt sich Schritt für Schritt ein florierendes Landwirtschaftsunternehmen aufbauen.

Soziales Leben und Beziehungen im Fokus

Neben der Arbeit auf dem Feld spielt auch das Dorfleben eine wichtige Rolle. Spieler können Beziehungen zu Nachbarn aufbauen, ihnen helfen und dadurch ihren Ruf verbessern. Entscheidungen beeinflussen dabei den Spielverlauf und können langfristige Auswirkungen haben.

Auch romantische Beziehungen sind möglich: Vom Kennenlernen bis hin zur Familiengründung entsteht eine eigene Dynastie, die über Generationen hinweg weitergeführt wird.

Dynamische Welt mit Jahreszeiten und Wetter

Ein realistisches System aus Jahreszeiten, Wetter und Tag-Nacht-Wechsel sorgt für zusätzliche Tiefe. Während im Frühling gesät und im Herbst geerntet wird, bringt der Winter neue Herausforderungen mit sich, etwa das Freihalten von Wegen mit dem Schneepflug.

Individuelle Gestaltung und langfristiger Fortschritt

Spieler können Haus, Hof und Garten nach eigenen Vorstellungen gestalten. Haustiere, Bienenzucht oder einfach das entspannte Landleben bieten zusätzliche Abwechslung.

Ein besonderes Feature ist das Fortschrittssystem über mehrere Generationen hinweg: Entscheidungen in einer Epoche wirken sich auf die Zukunft aus und ermöglichen das Freischalten neuer Technologien und Chancen.

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Early Access auf mehreren Plattformen

Farmer’s Dynasty 2 erscheint am 2. April 2026 im Early Access für PC und wird über Steam, GOG.com sowie den Epic Games Store verfügbar sein. Interessierte Spieler können den Titel bereits auf ihre Wunschliste setzen und sich auf weitere Updates freuen.