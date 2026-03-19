Escape by Spoon: Dieser Gefängnisausbruch setzt auf einen Löffel

Schaufelt euch den Weg zur Freiheit – mit einem Löffel. In Escape by Spoon vom Indie-Studio Paiband Game Studio ist der Name Programm. Schlüpft in die Rolle eines Cartoon-Charakters, der in einem Gefängnis einsitzt. Der Weg in die Freiheit führt durch die Erde, und euer einziges Hilfsmittel ist ein Löffel.

Die Spieler erwartet ein Gameplay-Loop aus Buddeln, dem Einsammeln verschiedener Wertgegenstände und deren Verkauf innerhalb des Gefängnisses, um euer Werkzeug und eure Skills zu upgraden. Dabei solltet ihr euch jedoch nie von den wachsamen Augen der Gefängniswärter erwischen lassen.

Escape by Spoon zeichnet sich schon im Trailer vor allem durch seinen Rubber-Hose-Stil aus, durch den das gesamte Spiel den Look alter Cartoons trägt – ähnlich wie etwa bei Cuphead oder dem demnächst erscheinenden Mouse P.I.

Ob und wie sich Escape by Spoon spielen wird, können wir an dieser Stelle jedoch noch nicht sagen. Derzeit liegt noch kein Release-Datum vor. Das Spiel soll jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Jahreshälfte für den PC erscheinen. Dennoch macht der Trailer mit seinem Mix aus niedlicher Grafik, humorvollem Unterton und befriedigendem Gameplay-Loop schon jetzt Lust auf mehr.

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer anschauen: