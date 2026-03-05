Die Lumibricks Old West 14015 Westwood Carpentry Workshop im Test

Lumibricks hat sich darauf spezialisiert Lichteffekte in die Welt der Klemmbausteine zu bringen. Von Cyberpunkt-Welten bis hin zum Mittelalter und Wilden Westen gibt es hier eine große Auswahl an Themenwelten. Heute wagen wir einen Ausflug in den Wilden Westen und schauen uns das Set Lumibricks Old West 14015 Westwood Carpentry Workshop genauer an.

Vielen Dank an Lumibricks für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Das Set Lumibricks Old West 14015 Westwood Carpentry umfasst 1.832 Teile und wird von 10 einzelnen Lichtern in Szene gesetzt. Es handelt sich hierbei um ein detailliertes Modell einer Schreinerein im wilden Westen. Das Hauptgebäude besitzt die klassiche Wild-West-Fassade und eine detaillierte Inneneinrichtung mit Geheimtür. Der Anbau ist nach vorne offen und zeigt so die Werkzeuge des Schreiners. Ein großes Windrad darf im wilden Westen natürlich nicht fehlen. Mit vier Minifiguren und vielen kleinen Details kann man hier die unterschiedlichsten Geschichten erzählen und es gibt an jeder Ecke etwas zu entdecken. Detailliert bedruckte Schilder runden die hochwertige Gestaltung des Sets ab.

Themenwelt Lumibricks Old West Bezeichnung Westwood Carpentry Workshop Art.-Nummer 14015 Teileanzahl 1.832 Alter 16+ Veröffentlichung März 2026 Figuren 4 Stück Lichter 10 Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und als PDF Bauzeit 3-4 Stunden

Über Lumibricks

Lumibricks ist eine Marke für beleuchtete Klemmbaustein-Sets für Erwachsene, die das Bauen in eine neue, atmosphärische Dimension hebt. Unter dem Motto „Delight Day and Night“ verbinden die Sets modulare Architektur mit stimmungsvoller Beleuchtung und erzählen dabei eigene kleine Geschichten. Jedes Modell wird mit patentierten Bauteilen und hohem Qualitätsanspruch entwickelt, um ein präzises und langlebiges Bauerlebnis zu garantieren. Lumibricks versteht Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als kreative Ausdrucksform für Erwachsene – zum bewussten Bauen, Sammeln und stilvollen Präsentieren. Dabei steht vor allem die Community im Mittelpunkt, die durch gemeinsame Events und Inspirationen immer wieder neues Licht in die Welt des Bauens bringt.

Verpackung und Inhalt

Die Umverpackung besitzt einen schwarzen Hintergrund und ist auf der Vorderseite mit eine detaillierten Fotografie des fertigen Modells gestaltet. Hier finden sich auch Hinweise darauf, das die Fassade des Gebäudes abnehmbar gestaltet ist. Die Rückseite der Umverpackung ist überwiegend mit Warnhinweisen versehen.

1 von 5

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung eine große Anzahl an Folienbeuteln für insgesamt 11 Baustufen, jede besteht dabei aus zwei bis vier einzelnen Tüten. Darüberhinaus findet sich noch ein kleiner oranger Karton, in dem sich alle Beleuchtungselemente befinden.

1 von 5

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets Lumibricks Old West 14015 Westwood Carpentry Workshop sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig sowie gut nachvollziehbar beschrieben. Wer lieber das Tablet nutzt, der kann sich die Anleitung auch als PDF herunterladen. Insbesondere die ideal verdeckte Kabelführung wird in der Anleitung sehr genau dargestellt.

Der Aufbau ist in elf Baustufen unterteilt. Es empfiehlt sich die Beutel im Vorfeld zu sortieren, da die Anzahl der Beutel pro Stufe variiert. Es gibt auch noch Spezialbeutel, die unter anderem die Steine für die Kabelführung beinhalten.

Jedes Haus benötigt ein stabiles Fundament, daher beginnen wir im ersten Schtitt damit, die Grundplatte aus einzelnen Platten zu bauen. Hier wird auch direkt ein versteckter Mechanismus für die Geheimtür installiert.

1 von 4

Im zweiten Schritt geht es mit der Inneneinrichtung los, zwar baut man eigentlich erst das Haus und richtet es dann ein, bei Klemmbausteine macht es aber durchaus Sinn so zu arbeiten. Denn durch die fehlenden Außenwände ist alles besser zugänglich. Die Innenwand des Haupthauses beherbergt neben einer Geheimtür auch noch die Kabel der Beleuchtung.

1 von 6

Im nächsten Schritt wachsen die Außenwände des Hauptgebäudes. In der Rückwand verstecken sich hier noch zwei Türen, die den Zugriff auf den Raum ermöglichen, der sich hinter der verborgenen Tür versteckt.

1 von 4

Im vierten Schritt geht es direkt mit den Außenwänden weiter, denn nun wächst auch der Werkstattanbau in die Luft. Dieser verfügt über ein bewegliches Tor, das über einen interessanten Mechanismus mit der kleinen Kette geöffnet werden kann. Hier bauen wir auch direkt die nächsten Beleuchtungselemente, in Form von zwei Deckenlampen ein. Die Anleitung zeigt hier sehr genau, wie man die Kabel wickeln und führen muss.

1 von 4

Der nächste Bauschritt umfasst das Dach des Hauptgebäudes. Eine Seite ist über einfache Scharniere am First befestigt und lässt sich so nur leicht hochklappen, die andere Seite ist deutlich beweglicher gelagert und kann richtig augeklappt werden. Dies ist auch wichtig, denn hier verbirgt sich die Batteriebox für die Beleuchtung. Mit dem Mehrfachstecker werden dazu die Kabel zusammengeführt. Das Verbindungskabel wird vorbereitend in den Anbau gelegt.

1 von 6

Nun wird auch der Anbau mit seinem Dach ausgestattet. Dieses wird auch hier wieder am First von einfachen Scharnieren gehalten. Auf dem Dach findet ein fein bedrucktes Schild Platz, das wir auch mit Beleuchtung versehen. Das Kabel der Beleuchtung mit mit dem Verbinder an das vorbereitete Kabel des letzten Schritts angeschlossen.

1 von 7

Neben einiger Details fehlt insbesondere noch die Fassade des Hauptgebäudes. In diesem Schritt beginnen wir daher mit der Veranda. Da die Fassade später abgenommen werden kann, versteckt sich hier für die Beleuchtung eine zweite, kleinere Batteriebox.

1 von 3

Nun wächst die ikonische Wild-West-Fassade der Schreinerei in die Höhe. Auch hier kommt wieder ein sehr schönes, großflächig bedrucktes Schild zum Einsatz. Wie beim Anbau wird hier ebenfalls eine Beleuchtung so integriert, das das Schild angestrahlt wird. Die Kabelführung ist sehr elegant gelöst.

1 von 4

Im neunten Schritt folgen die ersten Detaillierungsarbeiten. Die Veranda erhält ein kleines Vordach und ein Gier landet auf dem Dach. Rechts vom Gebäude findet noch ein knorriger Baum und ein Grabstein Platz.

1 von 3

Was wäre der wilde Westen ohne die ikonischen Windräder. Dieses findet nun hinter dem Gebäude Platz. Das Rad ans sich ist drehbar, allerdings dreht sich das Leitwerk dann mit. Die nach unten führende Mechanik ist lediglich angedeutet.

1 von 3

Im letzten Schritt folgen noch ein paar abschließende Detaillierungsarbeiten. Hinter dem Gebäude findet ein großer Sarg Platz, dieser lässt sich aufklappen und kann eine der Minifiguren aufnehmen. Ein zweiter Sarg wird auf einem einfach Karren platziert. Darüber hinaus erhält das Gebäude noch viele kleine Details, wie Werkzeuge, Kisten und Tische.

1 von 2

Die Altersempfehlung des Sets ist mit 16+ angegeben. Angesichts des teilweise komplexen Aufbaus durchaus angemessen. Aber auch jüngere Klemmbaustein-Fans können dieses Modell erfolgreich fertigstellen, da die Bauanleitung wirklich sehr detailliert und gut nachvollziehbar gestaltet wurde.

Gestaltung und Qualität:

Der Lumibricks Old West 14015 Westwood Carpentry Workshop ist ein hochwertiges, detailliertes Modell einer klassischen Schreinerei im Wilden Westen. Betrachtet man das Modell, fühlt man sich direkt in einen Western-Film hineinversetzt. Die Klemmbausteine sind von guter Qualität und passgenau. Bei einigen der verwendeten Farben gibt es quasi zwei Schattierungen einer Farbe, ob es sich hierbei um leichte Fertigungsabweichungen oder bewusste Stilmittel handelt ist nicht ganz klar, der Wild-West-Optik ist dies jedochs sehr zuträglich. Der Untertschied fällt jedoch auch nur bei einem sehr direkten Lichteinfall auf. Das Modell ist so aufgebaut, dass es eine hohe Stabilität aufweist und auch richtig bespielt werden kann. Die vielen Details und beweglichen Elemente laden zu einem kreativen Spiel ein.

1 von 5

Die Figuren besitzen ein passenden Maßstab und etwas natürlichere Proportionen. Allerdings sind die Arme recht filigran, hier muss man beim Zusammenbau vorsichtig sein. Es liegen aber ausreichend Ersatzarme und -hände bei.

Ein besonders Highlight ist natürlich die integrierte Beleuchtung, die das Modell erst richtig in Szene setzt. Die Innenräume werden gut ausgeleuchtet und auch die Beleuchtung der Schilder ist ein sehr schönes Detail.

1 von 13

Am besten wirkt die Beleuchtung natürlich im Dunkeln. Besonders die Akzentlichter kommen dann sehr gut zur Geltung und die Innenbeleuchtung hat einen schönen Schein durch die Fenster.

Fazit:

Mit dem Old West 14015 Westwood Carpentry Workshop liefert Lumibricks ein stimmungsvolles Set ab, das vor allem durch seine Atmosphäre überzeugt. Die Kombination aus klassischer Wild-West-Architektur, vielen liebevollen Details und der integrierten Beleuchtung sorgt dafür, dass das Modell sowohl beim Bau als auch später in der Vitrine eine gute Figur macht.

Der Aufbau gestaltet sich dank der sehr klar strukturierten Bauanleitung angenehm und nachvollziehbar. Besonders positiv fällt dabei die durchdachte Kabelführung für die Beleuchtung auf, die in der Anleitung sehr gut erklärt wird. Trotz der vielen Lichtkomponenten wirkt der Bauprozess nie unnötig kompliziert, sondern bleibt gut handhabbar. Mit rund drei bis vier Stunden Bauzeit bietet das Set ein kurzweiliges, aber dennoch abwechslungsreiches Bauerlebnis.

Auch bei Gestaltung und Qualität kann das Set überzeugen. Die Bausteine sitzen sauber und stabil, die zahlreichen Drucke sorgen für eine hochwertige Optik ohne störende Sticker. Die vielen kleinen Details, von der Geheimtür über die Werkstatteinrichtung bis hin zum Windrad und den zahlreichen Accessoires, laden zum Erkunden und Spielen ein.

Das eigentliche Highlight ist jedoch die Beleuchtung. Die zehn Lichtelemente setzen sowohl das Gebäude als auch die Schilder und Innenräume sehr wirkungsvoll in Szene. Gerade im Dunkeln entfaltet das Modell seine volle Wirkung und vermittelt eine authentische Western-Atmosphäre.

Unterm Strich richtet sich der Lumibricks Old West 14015 Westwood Carpentry Workshop vor allem an erwachsene Klemmbaustein-Fans und Sammler, die Wert auf Präsentation und Atmosphäre legen. Wer ein detailreiches Western-Display mit integrierter Beleuchtung sucht, erhält hier ein gelungenes Set, das sowohl beim Aufbau als auch als Ausstellungsstück viel Freude bereitet.

Das Baustein-Set Old West 14015 Westwood Carpentry Workshop wurde Game2Gether von Lumibricks für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.