Der World of Warcraft Handelsposten im März 2026

Wie jeden Monat warten auch im März rund um den Release von World of Warcraft – Midnight wieder Reittiere, Transmog-Vorlagen und mehr am Handelsposten darauf, in unsere Sammlung aufgenommen zu werden. Zwar gibt es diesen Monat kein Haustier oder Spielzeug, dafür können wir unsere Händerdevisen aber in bis zu vier neue Reittiere investieren.
Die Reittiere im März 2026
|Gegenstandsname
|Gegenstandstyp
|Kosen
|Schimmernebelfreiläufer
|Reittier
|325 Händlerdevisen
|Gemütliche fliegende Silbermonddecke
|Reittier
|550 Händlerdevisen
|Perlmuttschmetterling
|Reittier
|700 Händlerdevisen
|Rubinschmetterling
|Reittier
|700 Händlerdevisen
Die Rüstungstransmogrifikationsvorlagen im März 2026
|Gegenstand
|Slot / Typ
|Preis
|Ensemble: Elaborate Lavender Mageweave
|Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände
|500 Händlerdevisen
|Ensemble: Aufwendige rubinrote Magiestoffe
|Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände
|500 Händlerdevisen
|Ensemble: Ornamente des blutfarbenen Monarchfalters
|Kopf, Schultern, Taille
|370 Händlerdevisen
|Stangenwaffe des blutfarbenen Monarchfalters
|Stangenwaffe
|300 Händlerdevisen
|Langbogen des blutfarbenen Monarchfalters
|Bogen
|250 Händlerdevisen
|Schwert des blutfarbenen Monarchfalters
|Einhandschwert
|250 Händlerdevisen
|Streitkolben des blutfarbenen Monarchfalters
|Einhandstreitkolben
|250 Händlerdevisen
|Flügel des blutfarbenen Monarchfalters
|Rücken
|225 Händlerdevisen
|Zauberstab des blutfarbenen Monarchfalters
|Zauberstab
|200 Händlerdevisen
|Big Navy „Whirlwind“ Axe
|Zweihandaxt
|115 Händlerdevisen
|Nachtköcher der Schildwache
|Rücken
|100 Händlerdevisen
|Jagdköcher des Schattenpirschers
|Rücken
|100 Händlerdevisen
|Ensemble: Violettes Gewand des Zauberers
|Kopf, Umhang
|100 Händlerdevisen
|Kleine violette Klaue
|Faustwaffe
|100 Händlerdevisen
|Glimmrs kleines Fischstäbchen
|Einhandschwert
|100 Händlerdevisen
|Kleine marineblaue „Wirbelwind“-Axt
|Einhandaxt
|100 Händlerdevisen
|Kleiner blauer Knaller
|Schusswaffe
|100 Händlerdevisen
|Mondlanze der Schwesternschaft
|Stangenwaffe
|100 Händlerdevisen
|Nachtbogen der Schildwache
|Bogen
|80 Händlerdevisen
|Sternenklinge der Priesterin
|Dolch
|80 Händlerdevisen
|Schattenkralle des Bogenschützen
|Dolch
|80 Händlerdevisen
|Nachtsäbel des Bogenschützen
|Einhandschwert
|80 Händlerdevisen
|Gleve der Schwesternschaft
|Kriegsgleve
|80 Händlerdevisen
|Sichel der Schwesternschaft
|Einhandschwert
|80 Händlerdevisen
|Mondklinge der Jägerin
|Einhandschwert
|80 Händlerdevisen
|Mondgleve der Jägerin
|Kriegsgleve
|80 Händlerdevisen
|Sternenpunkt der Priesterin
|Schildhand
|80 Händlerdevisen
|Violette Wintermütze
|Kopf
|50 Händlerdevisen
|Obsidianschuppentreter
|Füße
|40 Händlerdevisen
|Violetter Dünenstoffrock
|Beine
|35 Händlerdevisen
|Violette Dünenstoffweste
|Brust
|35 Händlerdevisen
|Violetter Dünenstoffgürtel
|Taille
|30 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung im März 2026
Natürlich wartet auch wieder eine Bonusbelohnung auf diejenigen, die 1.000 Fortschrittspunkte im Abenteuerführer gesammelt haben. Auch diesen Monat handelt es sich hierbei um eine Farbvariation eines der kaufbaren Mounts. Passend zum Release des neuen Addons wartet die Gemütliche fliegende Silbermonddecke auf neue Abenteuer.