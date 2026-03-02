Der World of Warcraft Handelsposten im März 2026

Wie jeden Monat warten auch im März rund um den Release von World of Warcraft – Midnight wieder Reittiere, Transmog-Vorlagen und mehr am Handelsposten darauf, in unsere Sammlung aufgenommen zu werden. Zwar gibt es diesen Monat kein Haustier oder Spielzeug, dafür können wir unsere Händerdevisen aber in bis zu vier neue Reittiere investieren.

Die Reittiere im März 2026

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosen
Schimmernebelfreiläufer Reittier 325 Händlerdevisen
Gemütliche fliegende Silbermonddecke Reittier 550 Händlerdevisen
Perlmuttschmetterling Reittier 700 Händlerdevisen
Rubinschmetterling Reittier 700 Händlerdevisen

Die Rüstungstransmogrifikationsvorlagen im März 2026

Gegenstand Slot / Typ Preis
Ensemble: Elaborate Lavender Mageweave Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände 500 Händlerdevisen
Ensemble: Aufwendige rubinrote Magiestoffe Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände 500 Händlerdevisen
Ensemble: Ornamente des blutfarbenen Monarchfalters Kopf, Schultern, Taille 370 Händlerdevisen
Stangenwaffe des blutfarbenen Monarchfalters Stangenwaffe 300 Händlerdevisen
Langbogen des blutfarbenen Monarchfalters Bogen 250 Händlerdevisen
Schwert des blutfarbenen Monarchfalters Einhandschwert 250 Händlerdevisen
Streitkolben des blutfarbenen Monarchfalters Einhandstreitkolben 250 Händlerdevisen
Flügel des blutfarbenen Monarchfalters Rücken 225 Händlerdevisen
Zauberstab des blutfarbenen Monarchfalters Zauberstab 200 Händlerdevisen
Big Navy „Whirlwind“ Axe Zweihandaxt 115 Händlerdevisen
Nachtköcher der Schildwache Rücken 100 Händlerdevisen
Jagdköcher des Schattenpirschers Rücken 100 Händlerdevisen
Ensemble: Violettes Gewand des Zauberers Kopf, Umhang 100 Händlerdevisen
Kleine violette Klaue Faustwaffe 100 Händlerdevisen
Glimmrs kleines Fischstäbchen Einhandschwert 100 Händlerdevisen
Kleine marineblaue „Wirbelwind“-Axt Einhandaxt 100 Händlerdevisen
Kleiner blauer Knaller Schusswaffe 100 Händlerdevisen
Mondlanze der Schwesternschaft Stangenwaffe 100 Händlerdevisen
Nachtbogen der Schildwache Bogen 80 Händlerdevisen
Sternenklinge der Priesterin Dolch 80 Händlerdevisen
Schattenkralle des Bogenschützen Dolch 80 Händlerdevisen
Nachtsäbel des Bogenschützen Einhandschwert 80 Händlerdevisen
Gleve der Schwesternschaft Kriegsgleve 80 Händlerdevisen
Sichel der Schwesternschaft Einhandschwert 80 Händlerdevisen
Mondklinge der Jägerin Einhandschwert 80 Händlerdevisen
Mondgleve der Jägerin Kriegsgleve 80 Händlerdevisen
Sternenpunkt der Priesterin Schildhand 80 Händlerdevisen
Violette Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen
Obsidianschuppentreter Füße 40 Händlerdevisen
Violetter Dünenstoffrock Beine 35 Händlerdevisen
Violette Dünenstoffweste Brust 35 Händlerdevisen
Violetter Dünenstoffgürtel Taille 30 Händlerdevisen

Die Bonusbelohnung im März 2026

Natürlich wartet auch wieder eine Bonusbelohnung auf diejenigen, die 1.000 Fortschrittspunkte im Abenteuerführer gesammelt haben. Auch diesen Monat handelt es sich hierbei um eine Farbvariation eines der kaufbaren Mounts. Passend zum Release des neuen Addons wartet die Gemütliche fliegende Silbermonddecke auf neue Abenteuer.

