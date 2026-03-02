Der World of Warcraft Handelsposten im März 2026

Wie jeden Monat warten auch im März rund um den Release von World of Warcraft – Midnight wieder Reittiere, Transmog-Vorlagen und mehr am Handelsposten darauf, in unsere Sammlung aufgenommen zu werden. Zwar gibt es diesen Monat kein Haustier oder Spielzeug, dafür können wir unsere Händerdevisen aber in bis zu vier neue Reittiere investieren.

Die Reittiere im März 2026

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosen Schimmernebelfreiläufer Reittier 325 Händlerdevisen Gemütliche fliegende Silbermonddecke Reittier 550 Händlerdevisen Perlmuttschmetterling Reittier 700 Händlerdevisen Rubinschmetterling Reittier 700 Händlerdevisen

Die Rüstungstransmogrifikationsvorlagen im März 2026

Gegenstand Slot / Typ Preis Ensemble: Elaborate Lavender Mageweave Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände 500 Händlerdevisen Ensemble: Aufwendige rubinrote Magiestoffe Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände 500 Händlerdevisen Ensemble: Ornamente des blutfarbenen Monarchfalters Kopf, Schultern, Taille 370 Händlerdevisen Stangenwaffe des blutfarbenen Monarchfalters Stangenwaffe 300 Händlerdevisen Langbogen des blutfarbenen Monarchfalters Bogen 250 Händlerdevisen Schwert des blutfarbenen Monarchfalters Einhandschwert 250 Händlerdevisen Streitkolben des blutfarbenen Monarchfalters Einhandstreitkolben 250 Händlerdevisen Flügel des blutfarbenen Monarchfalters Rücken 225 Händlerdevisen Zauberstab des blutfarbenen Monarchfalters Zauberstab 200 Händlerdevisen Big Navy „Whirlwind“ Axe Zweihandaxt 115 Händlerdevisen Nachtköcher der Schildwache Rücken 100 Händlerdevisen Jagdköcher des Schattenpirschers Rücken 100 Händlerdevisen Ensemble: Violettes Gewand des Zauberers Kopf, Umhang 100 Händlerdevisen Kleine violette Klaue Faustwaffe 100 Händlerdevisen Glimmrs kleines Fischstäbchen Einhandschwert 100 Händlerdevisen Kleine marineblaue „Wirbelwind“-Axt Einhandaxt 100 Händlerdevisen Kleiner blauer Knaller Schusswaffe 100 Händlerdevisen Mondlanze der Schwesternschaft Stangenwaffe 100 Händlerdevisen Nachtbogen der Schildwache Bogen 80 Händlerdevisen Sternenklinge der Priesterin Dolch 80 Händlerdevisen Schattenkralle des Bogenschützen Dolch 80 Händlerdevisen Nachtsäbel des Bogenschützen Einhandschwert 80 Händlerdevisen Gleve der Schwesternschaft Kriegsgleve 80 Händlerdevisen Sichel der Schwesternschaft Einhandschwert 80 Händlerdevisen Mondklinge der Jägerin Einhandschwert 80 Händlerdevisen Mondgleve der Jägerin Kriegsgleve 80 Händlerdevisen Sternenpunkt der Priesterin Schildhand 80 Händlerdevisen Violette Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen Obsidianschuppentreter Füße 40 Händlerdevisen Violetter Dünenstoffrock Beine 35 Händlerdevisen Violette Dünenstoffweste Brust 35 Händlerdevisen Violetter Dünenstoffgürtel Taille 30 Händlerdevisen

Die Bonusbelohnung im März 2026

Natürlich wartet auch wieder eine Bonusbelohnung auf diejenigen, die 1.000 Fortschrittspunkte im Abenteuerführer gesammelt haben. Auch diesen Monat handelt es sich hierbei um eine Farbvariation eines der kaufbaren Mounts. Passend zum Release des neuen Addons wartet die Gemütliche fliegende Silbermonddecke auf neue Abenteuer.