Das Elgato Wave Next Fest

Elgato kündigt „Wave Next“ an – neue Generation professioneller Audio-Produkte startet am 3. März 2026 um 15 Uhr.

Die Marke Elgato, bekannt für ihre innovativen Lösungen für Content-Creator, Streamer und moderne Arbeitsumgebungen, hat offiziell den Start einer neuen Audio-Produktgeneration namens „Wave Next“ angekündigt. Das Unternehmen will damit einen großen Schritt in Richtung hochwertigerer, intuitiverer und integrationsfreundlicherer Creator-Technologie gehen.

„Wave Next“ – was erwartet die Creator-Community?

Laut Elgato läuft seit dem 27. Februar 2026 ein Countdown für die Vorstellung von „Wave Next“, die am 3. März 2026 um 15:00 MEZ offiziell enthüllt werden soll. Die Ankündigung fand auf der internationalen Elgato-Website statt; ein offizieller Livestream zur Premiere wurde ebenfalls bestätigt.

Der Begriff „Wave Next“ deutet auf eine neue Generation von Audio-Produkten hin – Mikrofone, Interface-Lösungen oder Audio-Controller –, die nahtlos mit Elgatos bestehendem Ökosystem zusammenarbeiten sollen. Konkrete Details wurden zwar bisher noch nicht vollständig verraten, doch der strategische Fokus liegt klar auf:

✔ Erweiterte Creator-Tools für Streaming, Podcasting und Videoproduktion

✔ Verbesserte Nutzererfahrung durch intuitive Hardware-Software-Integration

✔ Tiefe Vernetzung mit bestehender Elgato-Softwarelandschaft

Strategischer Ausbau des Creator-Portfolios:

Elgato arbeitet fortlaufend an der Erweiterung seiner Hardware-Reihe. In den letzten Jahren hat das Unternehmen bereits mehrfach neue Tools vorgestellt, darunter All-in-One-Geräte, Capture-Lösungen und das beliebte Stream Deck-System. Das Ziel bleibt gleich: Technologie zu schaffen, die Kreativschaffenden hilft, professionelle Inhalte einfach und effizient zu erstellen.

Ein weiteres Highlight aus der Produktlandschaft: Die Integration von Elgato-Technik in andere Geräte. So hat Corsair, Muttergesellschaft von Elgato, auf der CES 2026 ein innovatives Kombigerät vorgestellt – eine Gaming-Tastatur mit integrierter Stream Deck-Steuerung –, das die Grenzen zwischen Game-Peripherie und Creator-Controllern verwischt und neue Einsatzszenarien eröffnet.

Release-Event und Community-Erlebnis:

Elgato lädt Creator, Streamer und Technik-Fans ein, den „Wave Next“-Launch über offizielle Kanäle zu verfolgen. Neben der Vorstellung selbst werden Live-Streams, Produkttests und exklusive Giveaways geplant, wie die offizielle Produktseite bestätigt.

Elgato als Kreativ-Ökosystem:

Seit der Übernahme durch Corsair im Jahr 2018 hat sich Elgato zu einem zentralen Player im Bereich Creator-Technologie entwickelt. Die Produktpalette umfasst Capture-Hardware, Stream-Controlling-Tools, Mikrofone, Webcam-Lösungen und mehr – stets mit dem Ziel, die Creator-Experience auf Profi-Niveau zugänglich zu machen.

Welche Produkte können wir erwarten:

Elgato bringt eine Vielzahl an neuen Produkten auf den Markt und erweitert sein Portfolio somit doch sehr stark. Doch um welche Produkte handelt sich nun genau, dies werden wir nun kurz erläutern und den rest könnt ihr später dann in unseren Reviews nachlesen.

Wave XLR MK.2 + XLR Dock MK.2

Wave:3 MK.2

Wave XLR Pro

Stream Deck + XL

Wave Link 3.0

Somit bringt Elgato vier, beziehungsweise fünf Hardware-Produkte auf den Markt und eine neue Software in Form vom Wave Link 3.0, welches die neue zentrale Steuerungssoftware für alles sein wird. Die Software werden wir uns im Laufe unserer Review-Tests auch noch ein wenig genauer anschauen.