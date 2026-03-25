CRKD ULT PRO Controller: Neuer Premium-Gaming-Controller mit TMR-Thumbsticks & 1000Hz

Der Gaming-Hardware-Hersteller CRKD hat mit dem ULT PRO einen neuen kabellosen Premium-Controller angekündigt, der sich gezielt an professionelle und kompetitive Spieler richtet. Mit modernster Technologie, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und breiter Plattformunterstützung soll das Gerät neue Maßstäbe im Bereich Gaming-Peripherie setzen.

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Fokus auf Präzision und Performance

Im Zentrum des ULT PRO stehen die neu entwickelten TMR-Thumbsticks (Tunnelling Magnetoresistance). Diese Technologie verspricht, das bekannte Problem des „Stick Drift“ vollständig zu eliminieren und gleichzeitig eine höhere Präzision als herkömmliche mechanische oder Hall-Effekt-Sticks zu liefern.

Für den kompetitiven Einsatz bietet der Controller zudem eine Polling-Rate von 1000 Hz im kabelgebundenen PC-Modus. Dadurch werden Eingaben nahezu verzögerungsfrei übertragen, ein entscheidender Vorteil im E-Sport.

Breite Kompatibilität und flexible Verbindung

Der ULT PRO überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Er ist kompatibel mit Nintendo Switch, PC, mobilen Geräten, Tablets und Smart-TVs. Spieler können zwischen verschiedenen Verbindungsarten wählen, darunter:

2,4 GHz Wireless (via Dongle)

Bluetooth

USB-C (kabelgebunden)

Ein integrierter Plattform-Switch ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Geräten.

Umfassende Anpassungsmöglichkeiten

Ein besonderes Highlight ist die enorme Individualisierbarkeit des Controllers. Insgesamt sechs zusätzliche, frei belegbare Tasten – darunter vier Rücktasten und zwei zusätzliche Schulter-Inputs, erweitern die Steuerungsmöglichkeiten deutlich.

Darüber hinaus bietet der Controller:

Austauschbare Stick-Kappen und D-Pads

Einstellbare Trigger mit zwei Modi (kurzer Klick oder längerer Hub)

Individuell konfigurierbare Profile

No-Deadzone-Modus für maximale Präzision

Die Anpassungen lassen sich entweder direkt am Gerät oder über die Companion-App von CRKD vornehmen.

Intelligente Features für ein besseres Spielerlebnis

Neben Performance und Anpassbarkeit bietet der ULT PRO auch zahlreiche Komfort-Features:

Einstellbares Rumble mit dynamischem Frequenzbereich

Turbo-Funktion für wiederholte Eingaben

Interner Akku plus optionale Nutzung von AA-Batterien

Ladestation mit zusätzlichem Batteriefach für Hot-Swapping

Diese Kombination macht den Controller sowohl für lange Gaming-Sessions als auch für Turniere interessant.

Preis und Verfügbarkeit

Der ULT PRO wird in mehreren Varianten erhältlich sein, darunter unterschiedliche Layouts für Switch und PC sowie verschiedene Farbversionen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei etwa 79,99 Euro. Der Marktstart ist für Ende Juni 2026 geplant.

Technische Daten im Überblick

Feature Details Kompatibilität Switch, PC, Mobile, Tablet, Smart TV Verbindung 2,4 GHz Wireless, Bluetooth, USB-C Polling Rate 1000 Hz (PC, kabelgebunden) Thumbsticks TMR-Technologie (kein Stick Drift) Zusätzliche Tasten 6 (4 Rücktasten + 2 Schulter-Inputs) Trigger Einstellbar (kurzer/langer Hub, Hall-Sensoren) Profile Mehrere speicherbare Presets Rumble Einstellbar (breiter Frequenzbereich) Spezialmodi No Deadzone, Turbo Stromversorgung Akku + optionale AA-Batterien Zubehör Ladestation, Dongle, Kabel App-Unterstützung CRKD Companion App Preis (UVP) ca. 79,99 € Veröffentlichung Ende Juni 2026

Mit dem ULT PRO verfolgt CRKD klar das Ziel, professionelle Gaming-Features zu einem vergleichsweise erschwinglichen Preis anzubieten. Besonders die Kombination aus innovativer Stick-Technologie, hoher Anpassbarkeit und Multi-Plattform-Support dürfte den Controller für viele Spieler attraktiv machen.