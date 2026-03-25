CRKD ATOM+: Mini-Controller mit TMR-Thumbsticks & Bluetooth für Switch, PC & Mobile

Der Gaming-Hardware-Hersteller CRKD erweitert sein Portfolio um den ATOM+, einen ultrakompakten Controller im Keychain-Format. Trotz seiner geringen Größe soll das Gerät vollwertiges Gaming auf nahezu allen Plattformen ermöglichen und richtet sich an Spieler, die auch unterwegs nicht auf Präzision verzichten wollen.

Kompakt, tragbar und überraschend leistungsstark

Der ATOM+ ist klein genug, um an einem Schlüsselbund oder Rucksack befestigt zu werden. Dennoch integriert er ein vollständiges Controller-Layout mit:

Dual-Thumbsticks

Action-Buttons

Digitalen Triggern

Schultertasten

Damit hebt sich das Gerät deutlich von klassischen Mini-Controllern ab und bietet eine vertraute Steuerung im Hosentaschenformat.

Moderne Technik im Mini-Format

Trotz seiner Größe setzt der ATOM+ auf fortschrittliche Technologie. Besonders hervorzuheben sind die TMR-Thumbsticks (Tunnelling Magnetoresistance), die Stick Drift vollständig eliminieren sollen und eine höhere Präzision als klassische oder Hall-Effekt-Sticks bieten.

Zusätzlich unterstützt der Controller Motion Controls und bietet Vibration für kompatible Spiele – Features, die in dieser Geräteklasse selten sind.

Plattformübergreifend und kabellos

Der ATOM+ verbindet sich per Bluetooth und ist kompatibel mit:

Nintendo Switch

PC

Smartphones und Tablets

Smart-TVs

Ein integrierter Akku mit USB-C-Ladefunktion sorgt dafür, dass der Controller jederzeit einsatzbereit ist.

Individualisierung und Sammlerfokus

Über die Companion-App von CRKD lassen sich zahlreiche Einstellungen anpassen, darunter Tastenbelegung, Vibration und Firmware-Updates. Außerdem wird der ATOM+ Teil des sogenannten „True Collection Systems“, bei dem jedes Gerät eine individuelle Seriennummer und Seltenheitsstufe erhält.

Ein mitgelieferter Handgelenkriemen sorgt dafür, dass der Controller sicher genutzt oder einfach transportiert werden kann.

Preis und Verfügbarkeit

Der ATOM+ wird in vier Farbvarianten erscheinen, darunter Smoke Black, Glacier Blue, Retro Purple und Pal Grey. Der Preis liegt bei rund 34,99 Euro, während der Marktstart für Ende Juni 2026 geplant ist.

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Technische Daten im Überblick