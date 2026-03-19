Crimson Desert: Durchwachsene Reviews sorgen für Kurseinbruch

Der Release von Crimson Desert sorgt nicht nur bei Spielern für Diskussionen, sondern auch an der Börse. Entwickler Pearl Abyss musste einen deutlichen Rückgang seines Aktienkurses hinnehmen, nachdem erste Reviews zum Spiel veröffentlicht wurden.

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Aktie verliert rund 30 Prozent

Nach Veröffentlichung der Testberichte fiel der Aktienkurs des Unternehmens von umgerechnet etwa 43,79 US-Dollar auf 31,90 US-Dollar. Ein Rückgang von rund 30 Prozent. Der Einbruch folgte direkt auf die ersten internationalen Kritiken zum Spiel.

Solide Wertungen, aber hohe Erwartungen

Mit einem aktuellen Metacritic-Wert von 78 ist es keineswegs ein Flop. Dennoch bleibt das Spiel hinter den sehr hohen Erwartungen zurück, die durch den großen Hype vor dem Release entstanden sind. Einige Kritikpunkte betreffen unter anderem:

teils unübersichtliche Spielsysteme

Probleme beim Story-Pacing

schwankende Qualität zwischen einzelnen Spielabschnitten

Gleichzeitig wird das Spiel für seine beeindruckende Optik und starke Momente gelobt.

Verkaufszahlen von Crimson Desert könnten Entwicklung abfedern

Trotz der durchwachsenen Kritiken dürfte sich Crimson Desert weiterhin gut verkaufen, da das Interesse im Vorfeld sehr groß war. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies langfristig auch positiv auf den Aktienkurs auswirkt.

Crimson Desert ist bereits für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.