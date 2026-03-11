Crimson Desert – Das sind die Systemanforderungen

Der Release von Crimson Desert rückt immer näher. Damit ihr für die Spielwelt Pywel gewappnet seid, veröffentlicht Publisher Pearl Abyss die Leistungsanforderungen für PC, Konsole und Mac für das Open-World-Action-Adventure.

Für PCs werden in den Spezifikationen die empfohlenen Konfigurationen für verschiedene Grafikeinstellungen aufgeführt, während die Leistungsziele für Konsolen detaillierte Angaben zu den Auflösungen und Bildraten enthalten, die Konsolenspieler auf ihren Systemen erwarten können.

Crimson Desert erscheint am 19. März für PC, Mac, Playstation 5 und Xbox Series.