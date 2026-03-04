Carrera Mario Kart RC: Rennbahnen, Pipe Karts & Mini RCs zum Mario Day

Der Motor vibriert, der Countdown läuft und ein bekanntes „Let’s-a go!“ liegt in der Luft. Rund um den Mario Day am 10. März und den Kinostart des neuen Films am 1. April steht der legendäre Videospielheld erneut im Rampenlicht. Doch bei Carrera beginnt das Abenteuer nicht erst auf der Leinwand, sondern direkt im eigenen Zuhause. Seit Jahren bringt Carrera die Welt von Mario Kart ins Wohnzimmer und lässt Fans ab sechs Jahren selbst in rasante Duelle eintauchen. Ob Rennbahn, RC-Fahrzeug oder Mini-Kart, hier wird nicht zugesehen, sondern selbst Gas gegeben, überholt und bis zur Ziellinie mitgefiebert.

Rennbahn-Action und Tischduelle

Mit der Mario Kart™ GO!!! Bahn zieht das klassische Bruderduell zwischen Mario und Luigi direkt ins Kinderzimmer ein. Auf 4,9 Metern Strecke liefern sich die beiden packende Kopf-an-Kopf-Rennen, rasen durch Kurven und meistern spektakuläre Loopings. Turbo-Handregler und Rundenzähler sorgen für zusätzliche Spannung, hier entscheidet jedes Beschleunigen über Sieg oder Niederlage.

Kompakt und kreativ geht es beim Carrera RC Mario Kart™ Tabletop Racing Set – Mario & Luigi (UVP: 54,99 €) weiter. Die detailgetreuen, 6,2 cm kleinen Fahrzeuge flitzen über individuell gestaltete Parcours. Dank verschiedener Streckenelemente entstehen immer neue Rennwelten. Mit drei Geschwindigkeitsstufen und bis zu 5 km/h bieten die Mini-Racer dynamischen Spielspaß, alleine oder mit bis zu 16 Fahrzeugen gleichzeitig.

Pipe Karts und Quads: Volle Power auf jedem Untergrund

Für echtes Konsolen-Feeling sorgen die Carrera RC Mario Kart™ Pipe Karts (UVP: 49,99 €). Im ikonischen Röhren-Design gehen Mario, Luigi, Peach, Yoshi und Bowser an den Start. Rund 21 cm lang, extraleicht gebaut und mit Luftreifen ausgestattet, erreichen sie bis zu 9 km/h. Mit einer Laufzeit von bis zu 30 Minuten entstehen intensive Rennen voller Tempo und Action, ob im Wohnzimmer oder im großen Freundesduell.

Abseits der klassischen Ideallinie bieten die Carrera RC Mario Kart™ Quads (UVP: 51,99 €) neue Möglichkeiten. Mario und Yoshi wechseln aufs robuste Quad und nehmen dank großer Luftreifen und extra Bodenfreiheit auch kleine Hindernisse spielend. Mit präziser Steuerung und bis zu 9 km/h verbinden die rund 19 cm großen Fahrzeuge Abenteuerlust mit dem typischen Mario-Kart-Charme.

Mini-Format, maximaler Spielspaß

Die Carrera RC Mario Kart™ Mini RCs (UVP: 19,99 €) beweisen, dass große Rennen nicht viel Platz brauchen. Mit nur 6,2 cm Länge rasen Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad und Mario in der goldenen Sammler-Edition über Tische, Schreibtische oder improvisierte Strecken. Drei Geschwindigkeitsstufen und bis zu 5 km/h ermöglichen schnelle Richtungswechsel und spontane Überholmanöver auf kleinstem Raum.

Alle Carrera RC Mario-Kart-Fahrzeuge sind „Ready to Run“ und sofort einsatzbereit. Dank moderner 2,4-GHz-Technologie können bis zu 16 Fahrerinnen und Fahrer gleichzeitig antreten. So entsteht echtes Racing-Feeling, immer wieder neu und weit über den Bildschirm hinaus.