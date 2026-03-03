Apex Legends: Gundam Crossover Event

Mechs halten Einzug in Apex Legends – jedoch anders, als ihr denkt. Denn am 10. März startet das große Gundam-Event. Es soll eines der bislang ambitioniertesten Events für den Battle-Royale-Shooter werden.

Schlüpft in die Rolle ikonischer Gundams

Doch statt selbst in meterhohe Mechs zu steigen, können sich Spieler auf eine besondere Karte, neue Waffen, Skins und brandneue Gundam-Fähigkeiten freuen.

Die Karte „Zerstörter Mond“ wird während des Events verfügbar sein und verschlägt euch auf ein waschechtes Gundam-Schlachtfeld – inklusive zerstörter Mechs. Zusätzlich wird sich in Care-Paketen nun ein vom Gundam Wing inspiriertes Panzergewehr finden lassen. Mit diesem steigt ihr zunächst hoch in die Lüfte und könnt von dort aus Gegner markieren. Außerdem lassen sich damit auch deckungsdurchdringende Laserstrahlen abfeuern.

Neben dem Gewehr können auch sogenannte Bit-Drohnenstäbe erbeutet werden. Mit ihnen lassen sich Gunbits entweder als mobile Schutzschilde einsetzen oder als Drohnen-Patrouille auf den Weg schicken, um Gegner zu scannen und anzugreifen.

Das große Highlight dürften jedoch die neuen Gundam-Fähigkeiten sein, die von ikonischen Mobile Suits inspiriert wurden. So können Spieler beispielsweise die magnetische Peitsche des Gundam Epyon einsetzen, um Gegner im Nahkampf zu sich heranzuziehen.

Darüber hinaus kann jeder Charakter einen besonderen kosmetischen Skin erhalten:

Alter: Gundam Epyon

Gundam Epyon Conduit: Gundam Aerial

Gundam Aerial Crypto: Freedom Gundam

Freedom Gundam Gibby: Xi Gundam

Xi Gundam Mirage: Destiny Gundam Spec II

Destiny Gundam Spec II Octane: GQuuuuuux

GQuuuuuux Revenant: Gundam Deathscythe Hell

Gundam Deathscythe Hell Valkyrie: Wing Gundam Zero

Dazu kommt ein von Char Aznable inspirierter Sparrow-Skin, der im Belohnungsshop erhältlich sein wird. Dafür können Spieler im Rahmen des Events Medallien verdienen, um neben dem Char Skin noch weitere exklusive Gegenstände freischalten zu können.

Crossover-Event für Bastler

Das Apex-Crossover betrifft jedoch nicht nur das Spiel: Ab dem 18. März können drei besondere Gunpla-Kits vorbestellt werden:

RG 1/144 FREEDOM GUNDAM -APEX LEGENDS™ Crypto Ver.-

RG 1/144 WING GUNDAM ZERO EW -APEX LEGENDS™ Valkyrie Ver.-

RG 1/144 GUNDAM EPYON -APEX LEGENDS™ Alter Ver.-

Weitere Details zu den Modellen wird es im Apex-Legends-Shop oder bei PREMIUM BANDAI geben.

Neugierig auf das Event? Dann schaut euch hier den Trailer an:

Bildquelle: Electronic Arts, Respawn