8BitDo 64 Bluetooth Controller: Retro-Design trifft moderne Technik – jetzt in Europa erhältlich

Der unabhängige Videospiel-Distributor Game Outlet Europe® hat heute die europaweite Verfügbarkeit des neuen 8BitDo 64 Bluetooth® Controllers in der Classic Grey Edition bekannt gegeben. Ab sofort ist das Eingabegerät für Retro-Fans und moderne Gamer gleichermaßen im Handel erhältlich. Mit dem neuen Controller trifft nostalgisches Design auf zeitgemäße Technik. Inspiriert von der Ära der 64-Bit-Konsolen der 1990er-Jahre, verbindet der 8BitDo 64 Controller ikonische Optik mit den Anforderungen aktueller Gaming-Plattformen. Ziel ist es, Spielern sowohl klassische Titel stilecht erleben zu lassen als auch moderne Games mit einem Hauch Retro-Charme zu genießen.

Retro-Design trifft moderne Technologie

Während das Design bewusst an die frühen Tage des 3D-Gamings erinnert, verzichtet der Controller auf die technischen Einschränkungen vergangener Generationen. Stattdessen bietet er moderne Features wie kabellose Bluetooth-Verbindung sowie eine kabelgebundene Nutzung via USB-C. Damit ist er kompatibel mit Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC sowie mobilen Geräten.

Ein besonderes Highlight sind die verbauten Hall-Effect-Joysticks, die mithilfe elektromagnetischer Sensoren arbeiten. Diese Technologie verhindert das bekannte „Stick Drift“-Problem und sorgt für höhere Präzision sowie eine deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen analogen Sticks. Ergänzt wird dies durch einen robusten Metallring, der auch intensiven Gaming-Sessions standhält.

Optimiert für moderne Spielerlebnisse

Neben der technischen Ausstattung überzeugt der Controller auch durch praktische Funktionen wie dedizierte Home- und Screenshot-Tasten, integrierte Vibrationsunterstützung sowie eine anpassbare Turbo-Funktion. Die Tastenanordnung wurde speziell für die Nutzung mit der Nintendo Switch und deren N64-Bibliothek im Online-Service optimiert.

Trotz der modernen Features bleibt das klassische Spielgefühl erhalten: Die Farbgestaltung mit dem roten Start-Button sowie den blauen und grünen A/B-Tasten ist eine klare Hommage an die ursprüngliche 64-Bit-Ära. Gleichzeitig sorgt ein überarbeitetes Design für bessere Ergonomie und mehr Komfort bei längeren Spielsessions.

Stimmen zum Launch

„Wenn ein ikonisches Design in unserer Community so beliebt ist, war klar, dass wir es mit moderner Technologie neu interpretieren müssen“, erklärt David Karlsson von Game Outlet Europe. „Die Verbindung aus Nostalgie und Innovation macht den 8BitDo 64 Bluetooth Controller zu einem besonderen Erlebnis – wir freuen uns, ihn jetzt Spielern in ganz Europa anbieten zu können.“

Preis und Verfügbarkeit

Der 8BitDo 64 Bluetooth Controller Classic Grey Edition ist ab dem 20. März 2026 europaweit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39,99 € bzw. 34,99 £.