Zendure erweitert SolarFlow-Serie um drei neue Energiespeicherlösungen

Zendure, Anbieter von Plug-in-Energiemanagementlösungen für den Haushalt, stellt mit SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ und SolarFlow 1600 AC+ drei neue Modelle seiner SolarFlow-Serie vor. Die Systeme decken ein breites Anwendungsspektrum ab, von Balkonkraftwerken über die Nachrüstung bestehender PV-Dachanlagen bis hin zur Nutzung dynamischer Stromtarife nach dem Time-of-Use-Prinzip (TOU). Damit ergänzt Zendure sein Portfolio sowohl im Premium- als auch im Einstiegssegment.

Steigende Anforderungen an Energieeffizienz im Haushalt

Ob Homeoffice, E-Mobilität oder vernetzter Haushalt: Der Energiebedarf moderner Haushalte wächst stetig. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und eine intelligente Steuerung des Eigenverbrauchs. Neben der Stromerzeugung gewinnt daher vor allem die Speicherung und das effiziente Energiemanagement an Bedeutung. Mit den neuen SolarFlow-Systemen adressiert Zendure genau diese Anforderungen.

SolarFlow 2400 Pro: Leistungsstarker Speicher für anspruchsvolle PV-Setups

Der SolarFlow 2400 Pro ist ein KI-gestütztes, bidirektionales AC-Speichersystem mit einer Leistung von 2.400 W. Er eignet sich sowohl für Balkon-PV-Anlagen als auch für größere Dachinstallationen und richtet sich an Nutzer:innen mit hohem Energiebedarf.

Das System unterstützt eine PV-Eingangsleistung von bis zu 3.000 W über vier unabhängige MPPTs (4 × 750 W), was insbesondere bei unterschiedlichen Modulausrichtungen oder Teilverschattung Vorteile bietet. In kombinierten DC- und AC-Setups sind bis zu 4.800 W Gesamtleistung möglich. Die Einspeiseleistung liegt standardmäßig bei 800 W und kann auf bis zu 2.400 W erhöht werden.

Die integrierte Basiskapazität von 2,4 kWh lässt sich mit bis zu fünf Batterien auf 14,4 kWh erweitern, im Premium-Setup mit AB3000L-Batterien sogar auf bis zu 16,8 kWh. Mit einer Entladeleistung von 2.400 W kann das System Lastspitzen abfedern und im netzunterstützten Betrieb bis zu 3.200 W bereitstellen.

SolarFlow 2400 AC+: Retrofit-Speicher für bestehende PV-Dachanlagen

Mit dem SolarFlow 2400 AC+ bietet Zendure eine AC-gekoppelte Speicherlösung zur Nachrüstung bestehender Dach-PV-Anlagen. Das System nimmt überschüssigen Solarstrom mit bis zu 2.400 W auf und speist ihn ins Hausnetz ein.

Auch hier ist die Einspeiseleistung standardmäßig auf 800 W begrenzt und optional auf 2.400 W erweiterbar. Die Speicherkapazität kann durch den Anschluss von bis zu fünf Batterien von 2,4 kWh auf bis zu 14,4 kWh beziehungsweise 16,8 kWh im Premium-Setup erhöht werden. Mit einer Entladeleistung von 2.400 W und bis zu 3.200 W im Backup-Betrieb eignet sich das System für Haushalte, die ihren Eigenverbrauch signifikant steigern möchten.

SolarFlow 1600 AC+: Smarter Einstieg in die PV-Speichernachrüstung

Der SolarFlow 1600 AC+ positioniert sich als kosteneffiziente Einstiegslösung für Haushalte mit geringerem Leistungsbedarf. Das AC-gekoppelte System wurde speziell für kleinere oder ältere PV-Dachanlagen mit Mikrowechselrichtern konzipiert.

Es bietet eine bidirektionale AC-Leistung von bis zu 1.600 W. Die Einspeiseleistung liegt standardmäßig bei 800 W und kann auf 1.400 W pro Gerät erhöht werden. Im Premium-Modus sind mit zusätzlichen Batterien bis zu 3.600 W möglich. Die Batteriekapazität startet bei 1,92 kWh und lässt sich auf bis zu 11,52 kWh erweitern, bei einer maximalen Entladeleistung von 1.600 W.

HEMS 2.0 und ZENKI™ 2.0: Intelligentes Energiemanagement mit KI

Ergänzt werden die neuen Hardwarelösungen durch das HEMS 2.0 (Home Energy Management System). Die Plattform vernetzt Solarpanels, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge in einem einheitlichen System. Die dreistufige Architektur aus Geräteebene, PaaS und SaaS ermöglicht zentrales Monitoring, automatisierte Steuerung und optimierte Energieflüsse.

Kernstück ist ZENKI™ 2.0, eine KI-Engine zur Prognose und Optimierung des Energieverbrauchs. Im ZENKI™-Modus steuert das System automatisch Solarstrom, Speicher und Netzbezug. Ein integrierter AI Robot unterstützt zusätzlich mit Echtzeit-Hinweisen und Wartungsfunktionen. Durch die Anbindung an über 840 europäische Energieanbieter lassen sich laut Zendure Stromkosten gegenüber einem Betrieb ohne ZENKI™-Modus um bis zu 73 Prozent senken.

Sicherheit und Smart-Home-Integration

Alle SolarFlow-Modelle sind mit dem ZenGuard™-Batterieschutzsystem ausgestattet. Dieses nutzt eine duale BMS-Architektur zur Echtzeitüberwachung von Spannung, Strom und Temperatur. Eine intelligente Selbstwartung verhindert Tiefentladung, während ein selbstaktivierendes Aerosol-Brandunterdrückungssystem bei 170 °C vor Kurzschlüssen und Überhitzung schützt.

Über das MQTT-Protokoll lassen sich die Systeme in Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant oder Homey integrieren. So können etwa Wärmepumpen oder EV-Ladegeräte gezielt angesteuert und Energieflüsse optimiert werden.

Vom Speicher zum integrierten Energie-Ökosystem

Zendure entwickelt sich zunehmend vom reinen Hardwareanbieter zum Anbieter ganzheitlicher Energielösungen. Ein zentraler Baustein ist ZenWave™, ein dynamischer Stromtarif, der sich an Echtzeitpreisen der europäischen Strombörse (EEX) orientiert und 100 Prozent zertifizierten Ökostrom nutzt.

In Kombination mit HEMS 2.0 und ZENKI™ AI kann der Stromverbrauch gezielt in günstige Zeitfenster verlagert werden. Laut Zendure sind so jährliche Einsparungen von bis zu 2.121 Euro möglich, bei gleichzeitig reduziertem CO₂-Fußabdruck.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen SolarFlow-Modelle sind ab sofort vorbestellbar. Die Preise starten bei: