Xiaomi präsentiert Xiaomi Pad 8 & Pad 8 Pro – KI-Tablets mit 144Hz & Snapdragon-Power

Mit dem Xiaomi Pad 8 und dem Xiaomi Pad 8 Pro präsentiert Xiaomi die nächste Generation KI-gestützter Tablets. Beide Modelle zählen zu den leistungsstärksten und zugleich schlanksten Geräten im Portfolio des Herstellers und richten sich gezielt an Nutzer:innen, die produktiv im mobilen Einsatz arbeiten möchten.

Als Teil des Xiaomi Smart-Hardware-Ökosystems setzen die Tablets auf Technologien, die auch in aktuellen Smartphone-Modellen zum Einsatz kommen. Herzstück ist ein 11,2 Zoll großes 3,2K-Display mit bis zu 800 Nits Helligkeit und einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Damit eignen sich die Geräte sowohl für Office-Anwendungen und Bildbearbeitung als auch für Streaming und Entertainment.

Kompakt, leicht und ausdauernd

Mit einer Bauhöhe von nur 5,75 mm und einem Gewicht von 485 Gramm sind beide Tablets klar auf Mobilität ausgelegt. Trotz des schlanken Designs verbaut Xiaomi einen 9.200-mAh-Akku, der für lange Laufzeiten im Arbeitsalltag sorgen soll, ob unterwegs, im Café oder im Meeting.

HyperOS 3, KI-Funktionen und PC-Workflow

Angetrieben wird die neue Serie von Xiaomi HyperOS 3, das zahlreiche produktivitätsorientierte Funktionen integriert. Systemweite KI-Features über Xiaomi HyperAI unterstützen Arbeitsprozesse, während die überarbeitete Benutzeroberfläche mit neuen Sperrbildschirmen, animierten Desktop-Elementen und anpassbaren Widgets für einen modernen Look sorgt.

Multitasking wird durch ein aktualisiertes Split-Screen-Layout mit vertikaler 5:5-Teilung sowie einem zusätzlichen 1:9-Layout für flexible Fensteranordnungen erleichtert. Der optimierte Workstation-Modus bietet schnellen Zugriff auf Apps und unterstützt strukturierte Arbeitsabläufe.

Ein PC-Level-Browser mit Maus-Hover-Vorschau, Rechtsklick-Funktion und optimierter Toolbar bringt Desktop-ähnliche Bedienung auf das Tablet. In Kombination mit geräteübergreifender Konnektivität lassen sich Aufgaben nahtlos organisieren.

Xiaomi Pad 8 Pro: Maximale Performance unterwegs

Das Xiaomi Pad 8 Pro wird von der Snapdragon 8 Elite Mobile Platform angetrieben. Laut Hersteller steigt die CPU-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration um bis zu 81 Prozent, die GPU-Leistung sogar um bis zu 103 Prozent. Damit richtet sich das Pro-Modell an anspruchsvolle Nutzer:innen, die hohe Rechenleistung benötigen.

Dank 67W HyperCharge ist das Tablet schnell wieder einsatzbereit. Für Foto- und Videoaufnahmen stehen eine 50-MP-Rückkamera sowie eine 32-MP-Frontkamera zur Verfügung. Mit bis zu 512 GB Speicher bietet das Gerät ausreichend Platz für umfangreiche Projekte, Medien und Anwendungen.

Xiaomi Pad 8: Schlankes Basismodell mit starker Performance

Das Xiaomi Pad 8 wird von der Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform angetrieben und bietet laut Xiaomi eine um 32 Prozent gesteigerte CPU- sowie eine um 67 Prozent höhere GPU-Leistung gegenüber dem Vorgänger. 45W Turbo-Charging sorgt für schnelles Nachladen im Alltag.

Die Kameraausstattung umfasst eine 13-MP-Hauptkamera sowie eine 8-MP-Frontkamera. Je nach Variante stehen bis zu 256 GB Speicher zur Verfügung.

Neues Zubehör für kreative und produktive Workflows

Mit der Pad-8-Serie führt Xiaomi auch den Xiaomi Focus Pen Pro ein. Der nur 17,5 Gramm leichte Stylus unterstützt druckempfindliche Eingaben sowie Pinch- und Double-Tap-Gesten für präzises Arbeiten an Dokumenten oder kreativen Projekten.

Ergänzend sind ein Focus Keyboard, ein weiteres Keyboard-Modell sowie passende Cover erhältlich, die die Tablets in mobile Arbeitsgeräte verwandeln.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Modelle sind ab sofort in den Farben Pine Green, Grey und Blue erhältlich.

Xiaomi Pad 8 Pro

8 GB + 256 GB: 599,90 Euro (UVP)

12 GB + 512 GB: 699,90 Euro (UVP)

Xiaomi Pad 8

8 GB + 128 GB: 449,90 Euro (UVP)

8 GB + 256 GB: 499,90 Euro (UVP)

Early-Bird-Angebote bis 14. März

Im Zeitraum vom 28. Februar (15:30 Uhr) bis 14. März (23:59 Uhr) bietet Xiaomi auf mi.com attraktive Early-Bird-Deals:

Xiaomi Pad 8 Pro (8 GB + 256 GB) für 519,90 Euro

Xiaomi Pad 8 (8 GB + 128 GB) für 419,90 Euro

Xiaomi Pad 8 (8 GB + 256 GB) für 459,90 Euro

Beim 512-GB-Pro-Modell sind Focus Keyboard (German) und Focus Pen Pro kostenlos enthalten. Optional können Zubehörprodukte wie das 67W HyperCharge Combo Ladegerät, der Focus Pen Pro oder das Keyboard zu vergünstigten Aufpreisen ergänzt werden.

Mit der Pad-8-Serie positioniert sich Xiaomi einmal mehr im Premium-Tablet-Segment, mit Fokus auf KI-Integration, Mobilität und produktives Arbeiten unterwegs.