World of Warships feiert Mond-Neujahr mit großem Update

Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden Marine-MMOs World of Warships, läutet das chinesische Mond-Neujahr mit einem umfangreichen neuen Update ein. Spieler dürfen sich auf zahlreiche thematische Inhalte freuen, darunter ein neuer Event-Pass, ein festlicher Login-Kalender sowie das brandneue Event „Nian Paradox“. Ergänzt wird das Update durch den neuen Gefechtstyp „Unverwüstliche Front“, neue Schiffe, Verbesserungen bestehender Spielmodi und weitere Neuerungen.

Festliche Mond-Neujahrs-Events

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht das Event „Nian Paradox“, das die Legende des mythischen Nian-Biests erzählt. Zwei Fortschrittspfade, Verteidiger der Ordnung und Anhänger des Chaos, ermöglichen es den Spielern, sich für eine Seite zu entscheiden und durch spezielle Missionen Mondmarken zu verdienen. Diese dienen dazu, einen der Pfade voranzubringen und exklusive Belohnungen freizuschalten. Abhängig vom Fortschritt lassen sich bis zu fünf Schiffe kostenlos sowie spezielle Event-Container erspielen.

Diese Container bieten die Chance auf den besonders wertvollen Nian’s Treasure-Container, der unter anderem drei neue Schiffe enthalten kann:

das panasiatische Schlachtschiff Yimeng (Stufe IX),

den italienischen Kreuzer Messina (Stufe IX)

sowie den panamerikanischen Flugzeugträger Independencia (Stufe X).

Zusätzliche Belohnungen warten im festlichen Kalender, der täglich neue Inhalte bereithält, sowie im Mond-Neujahrs-Event-Pass mit zwei Fortschrittslinien. Die Premium-Linie kann für 2.500 Dublonen freigeschaltet werden und gewährt sofort den panasiatischen Kommandanten Nian. Spieler, die sich bis zum 12. März einloggen, erhalten außerdem ein Neujahrsgeschenkpaket mit Event-Containern, Tarnungen und Mondmarken.

Neuer Gefechtstyp und frische Schiffe

Mit dem Update hält auch der neue Modus „Unverwüstliche Front“ Einzug. Aufbauend auf „Unverwüstliche Linie“ bietet er ein überarbeitetes 7-gegen-7-Format, verbesserte Respawn-Mechaniken, neue Team-Basen für sofortige Siege sowie einen auswählbaren Event-Verbrauchsgegenstand vor Gefechtsbeginn, der zusätzliche taktische Optionen eröffnet.

Darüber hinaus erweitern im Februar neue seltene Schiffe die Waffenkammer:

der Commonwealth-Kreuzer Pioneer (Stufe X) ab Woche 2

sowie der französische Zerstörer Châteaurenault (Stufe X) ab Woche 3.

Die Pioneer, basierend auf einem britischen Kreuzerdesign der späten 1930er Jahre, ist mit 16 leistungsstarken 152-mm-Geschützen und starken Verbrauchsgütern wie dem Rauchgenerator ausgestattet. Der Châteaurenault, ursprünglich für die italienische Marine gebaut und später an Frankreich übergeben, setzt hingegen auf aggressive Torpedoangriffe aus nächster Nähe.

Weitere Inhalte und Verbesserungen

Vier europäische Schlachtschiffe, Laudon, Enigheten, Gustav Den Store und Thor, bleiben weiterhin im Early Access verfügbar. Auch das Event „Alles für den Sieg“ läuft bis zum Ende von Update 15.2 und bietet unter anderem die Möglichkeit, das legendäre französische U-Boot Surcouf zu erhalten. Dieses ist das erste U-Boot in World of Warships mit ASW-Luftangriffen und verfügt über eine doppelte 203-mm-Kanone sowie rotierende Torpedowerfer.

Abgerundet wird das Update durch Verbesserungen im Bereich Operationen, darunter eine überarbeitete Benutzeroberfläche und fünf zufällige Nebenaufgaben pro Gefecht, um die Wiederspielbarkeit zu erhöhen. Auch die Keilereien werden angepasst und durch gezielte Änderungen an Schiffsparametern noch dynamischer und unvorhersehbarer gestaltet.