Wild West Pioneers Demo gestartet – City-Builder von EmpireCraft Studios

Spürst du den Pioniergeist? Die Spannung wächst, es ist an der Zeit, die Planwagen zu packen und sich in die unerschlossenen Weiten des amerikanischen Grenzgebiets zu wagen. Das polnische Entwicklerteam EmpireCraft Studios bringt gemeinsam mit dem Publisher Toplitz Productions die Demo ihres City-Builders Wild West Pioneers an den Start. Eigentlich war die Veröffentlichung zum Auftakt des Steam Next Fest am 23. Februar 2026 vorgesehen, doch der Treck ist früher losgezogen, damit angehende Siedler keine Zeit bei der Eroberung des Westens verlieren.

Schlüpfe in die Rolle einer treibenden Kraft hinter dem amerikanischen Traum des 19. Jahrhunderts. Mit deinem Wagenzug stellst du dich den Herausforderungen eines noch unerschlossenen Landes. Als Gouverneur planst du neue Siedlungen, koordinierst Ressourcen und sorgst für ausreichend Arbeitskräfte, damit deine Städte florieren. Doch mit jedem Wachstum steigen auch die Ansprüche, erfüllst du sie nicht, droht die Abwanderung deiner Bewohner.

Schicke Expeditionen aus, um unbekannte Regionen zu kartieren, wertvolle Rohstoffe aufzuspüren und geeignete Standorte für weitere Niederlassungen zu finden. Verwalte mehrere Siedlungen gleichzeitig, setze Bürgermeister oder Sheriffs ein, die dich unterstützen, und zeige, dass du das Zeug dazu hast, den amerikanischen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Die Demo von Wild West Pioneers ist ab sofort auf Steam erhältlich.