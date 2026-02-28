Where Winds Meet bereitet den Sandsturm vor: Erste große Erweiterung „Hexi“ startet am 6. März

Everstone Studio und NetEase Games bringen Where Winds Meet auf die nächste Ausbaustufe: Mit „Hexi“ erhält das Free-to-play-Wuxia-Open-World-Spiel seine erste kostenlose Major Expansion. Den Auftakt macht Kapitel 1 – „Jade Gate Pass“, welcher am 6. März (UTC) erscheinen wird.

Das insgesamt erfolgreiche und gut bewertete Spiel setzt auf die klassische Wuxia-Fantasie: große, offene Regionen, Martial-Arts-Action und eine lange Kampagne, die Spielerinnen und Spieler in eine Welt aus Duellen, Legenden und Erkundung zieht. Nach bisherigen Eindrücken wird vor allem der Umfang betont, welcher eine 150+ Stunden lange Story sowie Multiplayer-Inhalte wie Arenen und Dungeons beinhaltet. Die Erweiterung wird diese enorme Welt nun um neue Areale erweitern.

Hexi in Kürze: Drei Kapitel, drei Landschaften, drei Monate

NetEase und Everstone packen die Erweiterung „Hexi“ in drei Kapitel, die von März bis Mai 2026 nacheinander freigeschaltet werden:

Jade Gate Pass Liangzhou Qinchuan

Inhaltlich verspricht NetEase drei große Maps, nahezu 20 Sub-Regionen und neue Biome von Wüsten über Eisfelder bis Grasland. Dazu kommen elf einzigartige Bosse, sieben „Jianghu Legacies“, Dutzende Sidequests und weitere Entdeckungen.

Story-Ansatz: „Traum“ außerhalb der Timeline, Fokus auf Alltags-Schicksale

Hexi liegt außerhalb der bisherigen Haupt-Timeline. Die Erweiterung führt in eine Traumsequenz, die in die Tang-Dynastie zurückgreift und laut Pressemitteilung stärker cineastisch erzählt. Ein zentraler Punkt: Spieler sollen nicht nur „Heldenmomente“ erleben, sondern Rollen historischer Figuren einnehmen und als Zeugen eine Epoche durch die Perspektive gewöhnlicher Menschen erleben, die von den Umbrüchen ihrer Zeit geprägt werden.

Kapitel 1: „Jade Gate Pass“ – neue Wüsten-Mechaniken und zeitlich begrenzte Modi

Mit Jade Gate Pass startet Hexi in eine Wüstenregion, die neue Erkundungs-Tools bekommt. Nach dem Update lassen sich zwei neue „Tricks“ freischalten:

Sand Chaser : ermöglicht das Surfen über Sanddünen (Traversal-Fokus).

Cosmic Reversal: erlaubt das Zurückdrehen der Zeit, um Ruinen wieder aufzubauen – für Hindernisse, Geheimnisse und Rätsel.

Zusätzlich kündigt NetEase neue, zeitlich begrenzte Aktivitäten an: Sand Table Struggle und Heroic Gauntlet. Neben Matchmaking-Kämpfen soll das vor allem „mehr strategische Tiefe“ liefern.

Neue Bosse: Kampagne „White-Crown City“, Guo Xin und der roaming World Boss

Mit dem Update öffnet eine neue Kampagne namens „White-Crown City“. Das Gebiet wird als Grenzpass zwischen Jade Gate Pass und Liangzhou beschrieben, historisch als Ost-West-Knotenpunkt und Teil der Grenzverteidigung – heute verlassen und verfallen.

Campaign Boss: Guo Xin

Guo Xin wird als letzter „Grand Protector of Anxi“ vorgestellt, der den Außenposten bewacht. Spieler sollen dort nicht nur kämpfen, sondern auch „Geheimnisse hinter der Geschichte“ aufdecken.

World Boss: The Wandering Ark

In der Sandsee bewegt sich The Wandering Ark als roamender World Boss, nicht an einen festen Ort gebunden. Der Kampf soll erfordern, Schwachstellen präzise anzuvisieren und zwischen Fernkampf sowie Nahkampf sauber umzuschalten.

Neue Kampfstile: „Bamboocut Dust“ mit Umbrella und Rope Dart

Jade Gate Pass bringt außerdem einen neuen Pfad: „Bamboocut Dust“, der zwei neue Martial-Arts-Stile liefert:

Spring Dreamscape (Umbrella) : auf Agilität ausgelegt, mit flüssigen Kombos; stark in engen Räumen und gegen Gruppen.

Fleeting Clouds (Rope Dart): setzt auf weite AOE-Angriffe für Crowd Control; im Duell geeignet, Druck zu halten und Gegner zu verfolgen.

