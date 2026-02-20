Wargaming Steam Publisher Sale 2026: Bis zu 90 % Rabatt auf World of Tanks & mehr

Wargaming, der vielfach ausgezeichnete Entwickler und Publisher der Erfolgsreihen World of Tanks und World of Warships, läutet den Steam Publisher Sale 2026 mit einer Vielzahl attraktiver Angebote ein, die sich Fans nicht entgehen lassen sollten.

Startschuss für den Steam Publisher Sale 2026

Im Rahmen der Aktion erscheint außerdem World of Warships: Legends erstmals auf Steam für PC und bringt die beliebten Konsolen-Seeschlachten auf eine neue Plattform. Die nächste Closed Beta findet vom 12. bis 16. März 2026 statt und ermöglicht es Teilnehmenden, schnelle Multiplayer-Gefechte, das besondere Kommandantensystem sowie diverse Spielmodi auszuprobieren.

Ein besonderes Highlight ist ein exklusives „4-in-1“-Bundle mit kostenlosen Inhalten für World of Tanks Blitz und World of Warplanes sowie die Haupttitel der Reihen. Enthalten sind unter anderem Premium-Spielzeit, Credits, Individualisierungsoptionen und weitere wertvolle Ingame-Gegenstände – ideal für erfahrene Spieler wie auch Neueinsteiger. Zusätzlich wird ein zweites 4-in-1-Paket mit noch umfangreicherem Inhalt angeboten, das mit einem Rabatt von satten 90 % erhältlich ist.

Exklusive DLCs und starke Rabatte für alle Kommandanten

Kapitäne von World of Warships auf Steam dürfen sich über einen kostenlosen, zeitlich begrenzten DLC mit zwei permanenten Tarnungen und nützlichen Ressourcen freuen. Darüber hinaus gibt es Preisnachlässe von bis zu 90 % auf ein spezielles, plattformübergreifendes Bundle rund um das Premium-Schlachtschiff Mutsu (Stufe VI) sowie Rabatte von bis zu 84 % auf beliebte DLCs wie Ishizuchi, Smith, Yūbari und Prinz Eitel Friedrich.

Auch Kommandanten von World of Tanks auf Steam erhalten einen kostenlosen DLC für begrenzte Zeit, der einen exklusiven 2D-Stil und wertvolle Verbrauchsgegenstände beinhaltet. Ergänzend dazu stehen zahlreiche exklusive Pakete mit deutlichen Preisvorteilen bereit, darunter Premium-Fahrzeuge wie Eagle 7, T26E5, M4A1 Revalorisé und Thunderbolt VII sowie verschiedene Kosmetik-Bundles – mit Einsparungen von bis zu 90 % bei ausgewählten, produktübergreifenden Angeboten.

Spieler von World of Tanks Blitz auf Steam können sich ebenfalls einen kostenlosen, zeitlich limitierten DLC sichern. Dieser enthält eine exklusive Tarnung im Steam-Design, einen animierten Avatar sowie nützliche Verbrauchsgegenstände. Zusätzlich profitieren sie während des Sales von Rabatten von bis zu 90 % auf ausgewählte Bundles. Zu den Highlights zählen Premium- und Sammlerfahrzeuge wie der Bretagne Panther (Stufe VI), der T28 Concept (Stufe VII) und der Keiler (Stufe VIII) sowie spezielle Kosmetikpakete.

Piloten von World of Warplanes können sich das neue Flying Mustang Pack mit starkem Preisnachlass sichern, einen zeitlich begrenzten DLC mit hilfreichen Verbrauchsgegenständen erhalten oder weitere DLCs im Rahmen des Publisher Sales zu reduzierten Preisen erwerben.

Ausblick auf kommende Titel und Klassiker im Angebot

Mit Blick in die Zukunft haben Interessierte zudem die Möglichkeit, den kommenden plattformübergreifenden Titel World of Tanks: HEAT auf ihre Wunschliste zu setzen, um keine Neuigkeiten zu verpassen.

Darüber hinaus werden ausgewählte Klassiker mit einem Rabatt von 85 % angeboten, darunter die drei Originalspiele der Master of Orion-Reihe, Total Annihilation sowie beide Teile der Massive Assault-Serie.

Die Angebote sind vom 19. bis einschließlich 26. Februar verfügbar.