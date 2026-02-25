Trails in the Sky 2nd Chapter erhält zeitlich limitierte Special Edition

Western-Publisher GungHo Online Entertainment America bringt für Trails in the Sky 2nd Chapter eine besonders kostspielige Sammlerausgabe an den Start. Die sogenannte Golden Wings Edition ist ab sofort vorbestellbar und preislich nichts für schwache Nerven. Die Golden Wings Edition kostet 274,99€ für die PS5-Version, Versand nicht eingerechnet. Vorbestellungen laufen exklusiv über Panax Games und sind nur bis zum 8. März möglich. Ein konkretes Release-Datum für das Spiel selbst steht bislang noch aus.

Das steckt in der Box

Herzstück der Edition ist ein rund 30 x 18 x 26 Zentimeter großes Diorama, das eine spektakuläre Luftschiff-Verfolgungsjagd aus dem Spiel nachstellt. Das Modell trägt den Namen Glorious x Arseille und dürfte vor allem Hardcore-Fans der Reihe ansprechen. Zusätzlich enthält die Golden Wings Edition:

Das Hauptspiel in der Standard-Edition für Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2

Ein SteelBook

Ein Artbook zu Trails in the Sky 2nd Chapter

Eine Mini-Soundtrack-CD

Eine Collector’s Box

Einen digitalen Season Pass mit kosmetischen DLC-Inhalten

Inhaltlich bleibt die Edition damit klassisch, der hohe Preis ergibt sich in erster Linie durch das aufwendig gestaltete Diorama. Ob sich die Investition lohnt, hängt stark vom persönlichen Fanstatus ab. Klar ist jedoch, dass GungHo dem Remake einen entsprechend prestigeträchtigen Rahmen geben möchte.