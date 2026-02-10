Tokyo Game Show 2026 feiert 30 Jahre und ist größer denn je

Die Tokyo Game Show wird 2026 größer denn je: Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums haben die Veranstalter angekündigt, die Messe erstmals auf fünf volle Tage zu erweitern. Damit reagiert die traditionsreiche Games-Messe nicht nur auf den runden Geburtstag, sondern auch auf das zuletzt stark gestiegene Interesse von Fans, Medien und Industrie.

Ein Jubiläum für alle Beteiligten

Statt wie gewohnt vier Tage zu laufen, findet die Tokyo Game Show 2026 vom 17. bis 21. September statt. Austragungsort bleibt das bekannte Makuhari Messe in der Präfektur Chiba. Der letzte Messetag fällt dabei auf einen gesetzlichen Feiertag in Japan, was den öffentlichen Besucherandrang zusätzlich begünstigen dürfte. Wie üblich sind die ersten beiden Tage ausschließlich für Fachbesucher, Entwickler, Publisher und Presse vorgesehen. Die letzten drei Tage öffnen dann ihre Tore für das breite Publikum. Durch den zusätzlichen Messetag erhoffen sich die Organisatoren eine bessere Entzerrung der Besucherströme und mehr Zeit für Hands-on-Demos, ein Punkt, der in der Vergangenheit häufig kritisiert wurde.

Nach einigen ruhigeren Jahren hat die Tokyo Game Show zuletzt wieder deutlich an Bedeutung gewonnen. Große Aussteller, imposante Messestände und zahlreiche Ankündigungen haben das Event zurück ins internationale Rampenlicht gerückt. Auch Sony nutzt den September traditionell für eigene Präsentationen. Und hält oft kurz vor der Messe einen State of Play ab, der thematisch eng mit der TGS verknüpft ist. Konkrete Infos zu Ausstellern oder Spielen gibt es für 2026 zwar noch nicht, dafür wurde bereits das offizielle 30-Jahre-Jubiläumslogo vorgestellt. Alles deutet darauf hin, dass die Tokyo Game Show 2026 nicht nur größer, sondern auch inhaltlich wieder ein zentrales Highlight im weltweiten Gaming-Kalender werden soll.